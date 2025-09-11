Conselheiros querem que Inter peça reconhecimento do título brasileiro de 2005

Além dos jogos anulados, Brasileirão foi marcado pelo erro de arbitragem em Corinthians x Inter Mauro Vieira / Agencia RBS

O Movimento Sangue Colorado protocolou na Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Inter um requerimento para que a direção do clube ingresse com uma ação na CBF e no STJD pedindo o reconhecimento do título brasileiro de 2005.

A ação visa, segundo os integrantes, fazer uma "reparação histórica" a partir dos depoimentos dos envolvidos no campeonato de 20 anos atrás, marcado pela anulação de 11 jogos supostamente manipulados pelo ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.

O tema voltou à tona com lançamento do documentário Máfia do Apito, disponível na GloboPlay. Nele, Edilson Pereira de Carvalho diz, textualmente:

— Eu mudei o campeão brasileiro. Sem a máfia do apito, a equipe campeã seria o Internacional, o campeão seria o Internacional.

O conselheiro Leonardo Aquino, que protocolou o pedido, quer uma ação institucional. E, por isso, fez o requerimento. Em sua visão, trata-se de uma decisão a ser tomada pela direção do clube, sem a necessidade de passar pelo Conselho Deliberativo.

— Somos um movimento de oposição ao presidente Alessandro Barcellos. Queremos dar o respaldo a ele para que faça o que entender necessário, e se entender necessário — resume.

O rito, agora, prevê o repasse do tema por parte da Mesa do Conselho Deliberativo à direção. E, depois disso, a decisão de Barcellos e seus pares.

Relembre o caso

A Máfia do Apito foi revelada pela Revista Veja. Tanto Edilson Pereira de Carvalho quanto o árbitro José Paulo Danelon manipulavam resultados em troca de quantias em dinheiro.

Após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), as 11 partidas apitadas por Edilson na primeira divisão foram anuladas. Ele também foi banido do futebol. Na Série B, nenhuma das partidas de Danelon foi anulada.

O Colorado teve apenas o duelo contra o Coritiba anulado, mas repetiu a vitória por 3 a 2. Em contrapartida, o Corinthians, campeão daquele ano, havia perdido os dois jogos anulados.