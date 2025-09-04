Confira três opções livres no mercado que o Inter pode contratar para a reserva de Bernabei

Diego Laxalt disputou a Copa do Mundo 2018 pelo Uruguai e está livre no mercado desde que rescindiu com o Dinamo-RUS. Divulgação / Seleção Uruguaia

A suspensão de Bernabei para o jogo contra o Palmeiras, no dia 14, escancara uma carência no grupo do Inter. Desde a saída de Ramon, o técnico Roger Machado não tem um reserva de ofício para o argentino na função.

Hoje, as alternativas do treinador são ou improvisar o lateral-direito Braian Aguirre ou reconduzir o zagueiro Victor Gabriel ao flanco esquerdo, sua antiga função nos tempos de base.

Além da falta de dinheiro nos cofres, há outro agravante. Com a janela de transferências fechada, o Colorado só pode contratar jogadores que estejam livres no mercado.

A reportagem de Zero Hora fez um levantamento de três laterais-esquerdos que se enquadram nesta condição e que poderiam ser opções a Bernabei.

As opções para o Inter

Diego Laxalt

Laxalt defendeu o Uruguai na Copa América 2019, no Brasil. Rafael Diverio

Revelado pelo Defensor, o uruguaio de 32 anos atuou na Inter de Milão e no Milan e está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Dinamo Moscou, em 22 de agosto. Com várias passagens pela seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo 2018. O atleta ainda não definiu o seu futuro.

Ismaily

Ismaily atuou por nove anos no Shakhtar Donestsk. SERGEI SUPINSKY / AFP / AFP

Apesar de ter nascido no Mato Grosso, o lateral de 35 anos despontou no futebol mundial pelo Shakhtar Donestsk, onde atuou por nove anos. Deixou o futebol ucraniano em 2022, em virtude da invasão russa. Está livre desde que deixou o Lille-FRA, em julho. Foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira em 2018 e chegou a ser especulado no Inter em 2022.

Júnior Tavares

Após deixar o Grêmio, Júnior Tavares atuou no São Paulo. MARCOS BEZERRA / Estadão Conteúdo

Revelado pelo Grêmio com status de promessa, jogou no São Paulo, onde alternou bons e maus momentos. Teve ainda uma passagem pela Sampdoria. Depois, atuou em Sport, Náutico e Ponte Preta, até se afastar dos gramados por um ano em virtude de um tumor no cérebro. Após retomar a carreira no Omonia Aradippou, do Chipre, o atleta de 29 anos está livre desde o término do contrato, em julho. É o menos badalado dos três e chegaria com status de aposta.