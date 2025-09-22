Confira cinco momentos da passagem de Roger Machado pelo Inter 

Gre-Nal 448 foi o último jogo de Roger Machado no comando do Inter. André Ávila / Agencia RBS

A derrota por 3 a 2 para o Grêmio no clássico 448 teve resultados mais profundos e acabou com a demissão de Roger Machado do comando técnico da equipe colorada.

Entre a chegada do treinador e a saída, oficializada neste domingo (31), passaram-se 430 dias e, nem a conquista do Gauchão deste ano, foi capaz de segurar Roger após o pífio desempenho do time depois da parada para o Mundial de Clubes.

Zero Hora selecionou cinco momentos da passagem de Roger Machado à frente do Inter. Confira:

Chegada

Depois de demitir Eduardo Coudet no começo de julho, o Inter foi atrás de Roger Machado, que estava no Juventude, para assumir a equipe.

O treinador foi o algoz do Colorado no Estadual e também na Copa do Brasil. Roger foi contratado pelo seu estilo de jogo de valorização da posse de bola.

A primeira oscilação

Com apenas seis jogos, Roger já contava com uma eliminação na Copa Sul-Americana e não tinha conseguido vencer à frente do Inter. Os resultados aproximaram o Colorado da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Uma vitória, justamente contra o Juventude, o manteve no cargo e deu confiança para a sequência de Roger no comando técnico da equipe.

A sequência de 16 jogos de invencibilidade

Logo após a vitória contra o Juventude, o Inter voltou a perder contra o Atlético-GO. Depois disso, ficou 16 jogos invicto (12 vitórias e quatro empates) e levou o Colorado para a Libertadores deste ano. O time de Roger Machado terminou o Brasileirão na quinta posição, com 65 pontos conquistados.

O título do Gauchão

Foi sob o comando de Roger que o Inter saiu de uma fila de oito temporadas sem conquistar o título estadual. Ele tornou-se o sétimo treinador a ser campeão estadual com o Colorado e o Grêmio.

A conquista foi invicta — 12 jogos, nove vitórias e três empates. O título foi conquistado superando o Tricolor na grande decisão.

Bom retrospecto em Gre-Nais

Desde que Roger assumiu o Inter no dia 18 de julho de 2024, o treinador reencontrou o Grêmio em seis oportunidades. Contra o clube que o revelou, teve bom retrospecto à frente do Colorado — duas vitórias e três empates e uma derrota. Ironicamente, foi demitido após sua primeira derrota.

Uma das vezes, inclusive, foi a que pavimentou a conquista do título gaúcho. No jogo de ida da final, na Arena, fez 2 a 0 e abriu vantagem.