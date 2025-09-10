Confira as três versões de time do Inter testadas por Roger Machado na data Fifa

Roger Machado testou mudanças nos treinos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico do Inter, Rocher Machado, tem pelo menos três ideias de time treinadas para a retomada do Brasileirão, a partir de sábado (13), contra o Palmeiras, em São Paulo: uma com Bruno Henrique, outra com Vitinho e outra com Bruno Tabata.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador iniciou o período de treinos da data-Fifa, na semana passada, alterando o esquema tático para o 4-1-3-2, com Bruno Henrique reforçando o meio-campo.

Contra o Palmeiras, o lateral Bernabei, suspenso, será substituído por Victor Gabriel. Já o goleiro Rochet, a serviço da seleção uruguaia, não participou das atividades. O atleta será reavaliado, pois apresentou dores no joelho e foi poupado do empate com o Chile, na terça-feira (9).

A dúvida é qual time será utilizado tanto diante dos paulistas como na rodada seguinte, no Gre-Nal do dia 21 de setembro, no Beira-Rio.

Veja os times treinados por Roger Machado:

4-1-3-2: com Bruno Henrique

Primeiro esquema treinado durante a pausa, teve como principal novidade a presença de Bruno Henrique reforçando o meio-campo, atuando à frente de Thiago Maia e tendo ao seu lado Alan Rodríguez e Carbonero, com Alan Patrick em um posicionamento mais adiantado, próximo ao centroavante Ricardo Mathias.

Time: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia; Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

4-3-3: com Vitinho

Na segunda semana de treinos, Roger retomou a ideia original, posicionando um time muito parecido com o que venceu o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada, no dia 31. A novidade foi a presença de Vitinho na ponta direita, com Carbonero na ponta esquerda e Ricardo Mathias centralizado.

Time: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

4-2-3-1: com Bruno Tabata

A partir da recuperação de Bruno Tabata, que voltou a treinar na terça (9) após sofrer um problema muscular, Roger Machado testou ainda formação com o meia atuando pela direita, ao lado de Alan Patrick, em um sistema bem parecido com o que vinha atuando antes da pausa. A diferença é quem neste esquema, a figura do ponta está presente apenas no lado esquerdo, com Carbonero.

Time: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.