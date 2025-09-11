Como será a postura do Inter no mercado após saída de Valencia

Valencia vinha sendo a terceira opção para o ataque. Duda Fortes / Agencia RBS

A saída de Enner Valencia rumo ao Pachuca deixa o Inter com apenas dois centroavantes do grupo profissional à disposição de Roger Machado. Ricardo Mathias e Borré são as alternativas do treinador, que também deve dar mais chances ao garoto Raykkonen, de 17 anos, no final de 2025.

Mesmo que possa contratar jogadores livres, a tendência é que a direção do Inter não busque no mercado reposição para a saída o equatoriano. O prazo de inscrição no Brasileirão encerra nesta sexta-feira (12).

A hierarquia de centroavantes do Inter sofre apenas uma alteração com a rescisão de Valencia. Como era a terceira opção para o ataque, a lacuna deixada pelo equatoriano será ocupada pelo jovem Raykkonen.

Outro jogador que pode voltar a ganhar chances nos jogos e treinos até o fim do ano é Lucca Drummond. O atacante de 21 anos está em fase de retreinamento após uma lesão grave no joelho e deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica em breve.

Alívio na folha

O Inter não receberá nenhum valor dos mexicanos pela saída de Valencia. Contudo, o clube estima uma economia de cerca de R$ 15 milhões, referente aos salários que teria de pagar até o fim do contrato do equatoriano.

A decisão de "enxugar" a folha salarial também foi adotada em outras posições que tiveram saídas. Na lateral-esquerda, por exemplo, o clube não buscou um reserva para Bernabei após a ida de Ramon para o Vitória.

