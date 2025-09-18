Como Roger pode aproveitar as virtudes e estancar os defeitos de um dos maiores criadores de chances do Inter

Bernabei retorna ao time no Gre-Nal de domingo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A volta de Bernabei ao Inter carrega a esperança de um ataque forte pela esquerda no Gre-Nal de domingo, 17h30min, no Beira-Rio. Ao mesmo tempo, suas últimas apresentações deixaram clara a necessidade de fortalecer sua cobertura, como forma de permiti-lo avançar sem desguarnecer a defesa. Esse é um dos principais desafios de Roger Machado até o começo do clássico.

Os números evidenciam a importância de Bernabei. Em levantamento de julho, o Sofascore apontava o argentino como líder de passes decisivos entre todos os laterais do Brasileirão. Nos 16 jogos do campeonato, ele deu quatro assistências e criou sete oportunidades claras de gol, além dos 32 passes que poderiam gerar finalização.

Parte defensiva

As estatísticas também mostram outros dois pontos da fase defensiva. Um é o alto desempenho na recuperação de bola, 78, quase cinco por partida. Em compensação, essa intensidade nos combates revela outro defeito, ele é driblado com frequência, mais de uma vez a cada 90 minutos.

Por isso, é preciso protegê-lo. Em entrevista a Zero Hora, o ex-técnico e ex-lateral do Inter Cláudio Duarte, elogiou a ideia do 3-5-2 para a equipe, e uma das razões foi essa, soltar Bernabei.

— É um jogador que combina bem com o ponta, antes com Wesley, agora com Carbonero, que gosta de cair para o centro. Então pode ser uma força a ser aproveitada. É importante entender as características dos jogadores — resume Claudião.

Professor do curso de técnico da CBF Academy, Gabriel Bussinger, explica o conceito da formação com três zagueiros:

— Em linhas gerais, quando se joga com 3-5-2, o time ataca no 3-2-5. Faz a construção com três jogadores, normalmente tendo três contra dois na saída de bola. Depois vem uma possível desvantagem no meio-campo, já que tem apenas dois jogadores. Passada essa segunda linha, terá cinco atacantes contra a defesa adversária. Então, para não ter inferioridade, é preciso calibrar os alas.

O que se adapta em Bernabei. Por ser lateral recentemente, mas ter sido usado muitas vezes como ponta ou meia de extrema pela esquerda, está acostumado a ter funções defensivas ou baixar para compor o setor.

Se optar por manter a linha de quatro jogadores na defesa, o desafio é encontrar alguém que compense a subida de Bernabei. Aí pode aparecer um volante, como Bruno Henrique ou Luis Otávio. São dúvidas e definições que Roger tem de fazer até sábado.

Bernabei em 2025

37 jogos

3204 minutos

2 gols

6 assistências

OGol

No Brasileirão

16 jogos

1369 minutos

0 gol

4 assistências

7 grandes chances criadas

32 passes decisivos

78 recuperações de bola

24 dribles sofridos

Dados: Sofascore