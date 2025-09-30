Como Ramón Díaz projeta a postura do Inter para o jogo contra o Corinthians

Comandante argentino aposta em melhora gradual. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Foram apenas dois dias de trabalho da nova comissão técnica do Inter antes da estreia, que terminou em empate por 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul. Após a partida na Serra, mais três treinamentos servem de preparação para o duelo diante do Corinthians, às 19h30min desta quarta-feira (1º).

O tempo de trabalho segue curto, mas a expectativa da comissão técnica é de que, contra os paulistas, o time apresente mais conceitos daquilo que pensam Ramón e Emiliano Díaz.

— Esperamos que no próximo jogo o time tenha mais da nossa ideia — disse Ramón Díaz após o jogo contra o Juventude.

A dupla de treinadores adotou uma nova formação contra o Juventude. O esquema com três volantes e um meia deve ser mantido diante do Corinthians, especialmente pelo desempenho apresentado no primeiro tempo contra a equipe da Serra.

— A medida que for passando o tempo, os jogadores vão entender como devemos jogar — assegurou Ramón Díaz.

Retornos

Para o confronto com os paulistas, Ramón e Emiliano Díaz contarão com retornos importantes. Os laterais Aguirre e Bernabei voltam ao time titular, enquanto Juninho surge como opção para a zaga.

A principal dúvida é em relação a Thiago Maia, que ainda se recupera de uma lombalgia. Outras opções para formar o meio de campo são Óscar Romero, Luis Otávio, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Ronaldo.

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1°), às 19h30min, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos.