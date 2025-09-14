Como o Inter quer remobilizar a equipe antes do Gre-Nal

Carbonero (com a bola) fez o único gol da partida em São Paulo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Mesmo sob pressão pelos resultados ruins — especialmente após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras, em São Paulo —, o discurso de manutenção do técnico Roger Machado é verdadeiro e respaldado pela direção do Inter.

O Departamento de Futebol, também alvo de críticas, busca formas de mobilizar o elenco nos próximos dias para melhorar o desempenho e atrair mais torcedores ao Beira-Rio no Gre-Nal do próximo domingo (21).

O único dirigente a se manifestar oficialmente foi o vice-presidente José Olavo Bisol, que garantiu a permanência do treinador mesmo após a derrota. Para ele, faltou ímpeto dos jogadores, e acredita que o clássico é a oportunidade ideal para uma virada. Segundo Bisol, o dia a dia justifica a continuidade do profissional.

A declaração de Bisol repercutiu nos bastidores. Conselheiros avaliam que o elenco pode interferir na relação com o técnico, o que também coloca o cargo em xeque. Ainda assim, a tendência é de respaldo a Bisol.

A reportagem apurou que o clube tentará novas formas de mobilização, tanto para os jogadores quanto para a torcida. O check-in para garantir presença no jogo já foi liberado para algumas modalidades, mas há reclamações nas redes sociais sobre falta de perspectiva e pedidos por mudanças.

Diante disso, o Inter buscará alternativas nas próximas horas para dar uma resposta ao maior rival. Além do tradicional “bicho” pela vitória, outras medidas estão sendo consideradas. Nas últimas semanas, o clube realizou atividades em grupo com psicólogos, envolvendo jogadores e comissão técnica — ações que não estão descartadas para os próximos dias.

Próximo jogo do Inter

Inter x Grêmio

Local: Beira-Rio

Data: domingo, 21 de setembro

Horário: 17h30min