Como foram as passagens de Ramón Díaz por Botafogo, Vasco e Corinthians

Anunciado como novo treinador do Inter, Ramón Díaz é um argentino de 66 anos, que já venceu muito no seu país, mas os últimos anos foram de momentos no futebol brasileiros. Ele e seu filho, Emiliano Díaz, que é seu braço direito, já passaram por Corinthians, Vasco e Botafogo.

Este último foi um caso inusitado. No início de 2020, ele acertou com o clube carioca, mas acabou demitido sem nem mesmo estrear. Díaz precisou passar por uma cirurgia e o Botafogo esperou pela recuperação.

Porém, a alta dele foi prolongada para o final de dezembro e isso irritou os cariocas. No final de novembro, o clube desistiu do argentino e contratou Eduardo Barroca para tentar evitar o rebaixamento, o que não deu certo.

Polêmicas no Vasco

Após trabalhar no Oriente Médio em 2021 e 2022, finalmente Díaz veio para o futebol brasileiro em 2023. O Vasco anunciou sua contratação em junho, com a equipe lutando para permanecer na Série A, sendo considerado praticamente certo que cairia mais uma vez. No entanto, ele e Emiliano conseguiram salvar o clube carioca do rebaixamento.

— Por meio da sua experiência, ele fez um grande trabalho de mobilização, de entendimento de que era possível livrar de um rebaixamento certo. Esse para mim foi o grande mérito, foi ter motivado e modificado o aspecto mental da equipe — aponta Joel Silva, jornalista do canal Colina em Foco.

O resultado também foi possível pelo fato de Díaz convencer jogadores de jogarem no Vasco, algo que não estava ocorrendo, o que lhe rendeu uma renovação para o ano seguinte.

— Ele inicia 2024 como um salvador da pátria. Inclusive o Vasco estende o contrato dele com uma renovação, dando para ele a chave do departamento de futebol. O clube deu para ele inúmeros poderes, e a partir disso o trabalho já não foi tão bom — complementa.

Ao longo da passagem pelo clube carioca, o argentino gerou polêmica ao afirmar que foi "complicado" que o VAR em uma partida tenha sido decidido por uma mulher. O Vasco emitiu nota lamentando a fala machista, enquanto Díaz disse que foi mal interpretado e pediu desculpas.

A saída do treinador também foi problemática. Díaz alega que não pediu demissão, enquanto o Vasco diz que ele pediu.

— O Vasco já queria mandá-lo embora. Houve um relato de que no vestiário ele (Díaz) diz "pra mim chega, não dá mais". O Vasco entendeu aquilo como um pedido de demissão, e jogou no Twitter, 15 minutos depois da partida, que o Ramón Díaz não era mais o técnico do clube — explica Joel Silva.

O treinador e seu filho alegam que descobriram a demissão nas redes sociais.

— Foi uma passagem controversa, com altos e baixos, mas eu tendo a dizer que tem mais pontos baixos do que pontos altos — opina o jornalista.

Conquista importante e turbulência no Corinthians

Quase três meses após deixar o Vasco, Díaz foi contratado pelo Corinthians, em junho de 2024. A chegada dele e do filho foram com o intuito de tirar o clube paulista da zona de rebaixamento, o que ocorreu. Além disso, com a chegada de reforços, o time melhorou e chegou longe em todas as competições.

— O trabalho deles foi bom, o time corria o risco de rebaixamento e eles tiraram o time de lá. Depois a chegada dos reforços emendou nove vitórias seguidas e foi a pré-Libertadores. Chegou na semifinal, tanto da Copa do Brasil, perdendo no final para o campeão Flamengo, e também da Sul -Americana, perdendo para o campeão Racing — relembra Rodrigo Vessoni, jornalista do portal Meu Timão.

Em 2025, as expectativas começaram altas, mas o time não conseguiu demonstrar o mesmo desempenho no Campeonato Paulista. Vessoni credita a queda ao fato de Rodrigo Garro ter ficado de fora de muitos jogos, afetando o esquema de Díaz.

— O sistema estava todo ajeitado do ano anterior e ao perder o Garro ficou muito complicado. O time teve dificuldades, mas, mesmo assim chegaram na final do estadual e foram campeões, após seis anos sem título e em cima do Palmeiras — conta Vessoni.

Apesar dessa conquista, o trabalho do argentino não resistiu a turbulência do Corinthians, que politicamente vivia um momento instável, com presidente sendo destituído. A saída de Díaz foi em abril deste ano, e os motivos foram muito mais políticos do que por desempenho do time.

— Os dois pagaram o preço por essa politicagem para tirar do foco o problema policial do presidente. Eles acreditam que foram embora por politicagem, mas o time também realmente estava com mais dificuldade de jogar por conta do problema no joelho do Garro. Porém, foi um trabalho com muito mais prós do que contras, e que teve um título importante — opina o jornalista.

Após passagem pelo clube paulista, Díaz e seu filho ainda trabalharam no Olímpia. Foram apenas sete jogos no comando da equipe paraguaia.

