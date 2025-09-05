Como foi atuação de Enner Valencia em Paraguai 0x0 Equador

Equatoriano não conseguiu furar o bloqueio paraguaio. Daniel DUARTE / AFP

Nesta quinta-feira (4), Paraguai e Equador ficaram no 0 a 0 pelas Eliminatórias da Copa. O centroavante colorado Enner Valencia foi titular pela seleção equatoriana e o único jogador da Dupla Gre-Nal em campo. Alan Benítez, convocado pelo Paraguai, não foi relacionado.

A atuação de Valencia foi morna tal qual o ritmo do jogo. No início da partida, o jogador do Inter participou de lances na área mas não levou grande perigo ao goleiro. No geral, o jogo foi de pressão paraguaia.

O centroavante deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo. Conforme o site de estatísticas esportivas Sofascore, Enner Valencia teve três chutes bloqueados, oito passes certos e nenhuma finalização, repetindo na seleção a falta de ofensividade que vem mostrando no time do Inter em 2025.

Ainda segundo o portal, Valencia perdeu a posse da bola quatro vezes, fez uma falta e teve um impedimento, além de não ter dado nenhum drible. Nos duelos, levou a pior: das três disputas pelo chão, ganhou uma. Pelo alto, foram duas vitórias em oito duelos.

A partida marcou o retorno do Paraguai a uma Copa do Mundo depois de 16 anos. O Equador já havia garantido a classificação na rodada passada.