Como fica a folha salarial do Inter após as recentes saídas

A última janela teve uma debandada de jogadores do Inter. Desde o início do segundo período de transferências, são 11 saídas do elenco, o que impactou diretamente na folha salarial do clube.
A reportagem de Zero Hora apurou que o clube gastava cerca de R$ 15 milhões mensais líquidos. Com todas as saídas e apenas três reposições, hoje o clube tem um custo de R$ 12 milhões líquidos.
Os valores líquidos contemplam salários e direitos de imagem. Encargos trabalhistas não estão incluídos neste cálculo e representam um acréscimo no custo mensal.
Em termos de impacto na folha, a principal saída é a de Enner Valencia. O equatoriano recebia mensalmente cerca de R$ 1,5 milhão. Outros atletas como Fernando e Wesley também tinham rendimentos significativos.
Além disso, pesa para a redução da folha o baixo número de contratações. Foram apenas três atletas buscados na segunda janela: Alan Benítez, Alan Rodriguez e Richard.
Ao passo que há uma economia significativa, o clube também pesa o rendimento esportivo. Após as saídas, o ataque, por exemplo, tem apenas quatro jogadores do grupo principal: Carbonero, Vitinho, Borré e Ricardo Mathias.
A solução adotada pela direção é apostar na base na reta final de 2025. Para o lugar de Enner Valencia, como terceira opção do ataque, a comissão técnica dará mais minutos ao garoto Raykkonen, de 17 anos.
Com o enxugamento da folha no segundo semestre de 2025, a direção planeja concentrar valores para investir em 2026. Para isso, também busca que o clube alcance uma vaga na Libertadores, mesmo com as baixas.
Confira as 11 saídas do Inter no meio do ano
Valencia (atacante) - rescindiu e acertou com o Pachuca;
Wesley (atacante) — vendido ao Al-Rayyan, do Catar;
Fernando (volante) — rescindiu com o clube gaúcho;
Nathan (lateral-direito) — o empréstimo do lateral-direito acabou e retornou ao Santos;
Rogel (zagueiro) —fim do empréstimo. Voltou ao Hertha Berlin;
Kaique Rocha (zagueiro) — vendido ao Casa Pia, de Portugal;
Henrique Menke (goleiro) — emprestado ao Como, da Itália;
Ramon (lateral-esquerdo) — emprestado ao Vitória até o fim do ano;
Diego Rosa (volante) — vendido pelo Grupo City ao Apoel, do Chipre;
Lucca (atacante) — rescindiu e acertou com o Ceará;
Gabriel Carvalho (meia) — vendido ao Al Qadisiyah.
