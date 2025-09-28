Comissão técnica do Inter planeja melhora em todos os setores e quer que Beira-Rio volte a ser temido

Ramón (E) e Emiliano (D) Díaz no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O primeiro passo de Ramón Díaz e Emiliano Díaz no comando do Inter foi com empate por 1 a 1 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, na noite deste sábado (27).

Na quarta-feira, a nova comissão técnica comandará o time pela primeira vez diante da torcida. Os argentinos reforçaram a missão de fazer com que o Colorado volte a ser temido pelos adversários no Beira-Rio.

Sabemos que em casa não devemos perder pontos. Devemos recuperar essa fortaleza que sabíamos ser muito difícil jogar aqui contra o Inter (no Beira-Rio). Tem que ser difícil tirar pontos da gente em casa. Sabemos que quarta-feira devemos virar a página e fazer um grande jogo em casa EMILIANO DÍAZ Auxiliar técnico do Inter





Os argentinos evitam apontar se as melhoras devem ser defensivas ou ofensivas. Emiliano disse que se o Inter tivesse apenas um problema no momento seria fácil de resolver e não teria havido troca na comissão. Ele ressaltou que a equipe precisa melhorar nos três setores.

— É um conjunto. Se tivesse apenas um erro, a gente não estaria aqui. Na hora de defender, tem que defender da frente para trás. e atacar da mesma forma. É global o que devemos melhorar. Voltaremos a ter cinco ou seis jogadores que são muito importantes para o time. Viemos hoje com muitos desfalques. Não é desculpa, mas sabemos que tendo mais opções vai melhorar — apontou.

Já Ramón Díaz mostrou confiança que o Inter apresente contra o Corinthians uma melhor adaptação às ideias da nova comissão técnica.

Esperamos que no próximo jogo o time tenha mais da nossa ideia. No segundo tempo nos faltou um pouco porque tínhamos muitos jogadores que não vinham jogando e jogaram hoje. Com o tempo vamos recuperando e seremos mais intensos RAMÓN DIAZ Técnico do Inter

Melhores momentos da partida

Próximo jogo do Inter