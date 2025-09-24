Comissão técnica de Ramón Díaz no Inter terá cinco profissionais

Emiliano (E) é filho de Ramon Diaz (D) e um de seus auxiliares. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Inter acertou a contratação de Ramón Díaz, e o treinador virá com uma comissão técnica grande para o Beira-Rio.

A comissão do treinador será composta por outros cinco profissionais. Todos devem chegar na quinta-feira (25) em Porto Alegre.

Ramón Díaz terá três auxiliares: Emiliano (filho do técnico), Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra. Os três são os responsáveis pelos trabalhos táticos junto com o treinador.

O analista de desempenho será Juan Romanazzi, que já acompanhou o técnico no Corinthians. Um brasileiro completa a lista de trabalho: o preparador físico Diego Pereira.

Mesmo que haja um número maior de profissionais do que na equipe de trabalho de Roger Machado, o Inter afirma que o valor será o mesmo pago à comissão anterior, com um custo bruto mensal de cerca de R$ 1,3 milhão.