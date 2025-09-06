Inter

Futuro colorado
Notícia

Comissão que analisa futuro do Inter voltará a se reunir para entender atual situação do clube

Grupo de estudo é dividido em dois comitês, um com encontros semanais e outro com encontros quinzenais

Geison Lisboa

Enviar email

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS