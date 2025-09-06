Comissão que analisa futuro do Inter voltará a se reunir para entender atual situação do clube

Futuro colorado está em jogo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A próxima semana marcará o segundo encontro da Comissão Especial do Conselho Deliberativo do Inter para tratar do futuro do clube. O primeiro encontro ocorrido na semana passada pavimentou alguns aspectos sobre o debate em relação ao futuro do clube.

Um dos temas mais palpitantes, a transformação ou não em SAF, é um dos aspectos em análise. Também estão em pauta a governança do clube. o estatuto e a saúde financeira colorada.

Antes de qualquer deliberação sobre temas mais profundos, será realizada uma explanação sobre a atual situação do clube. A partir desta avaliação, os trabalhos serão aprofundados.

O próximo encontro contará com as presenças do CEO Giovane Zanardo, do diretor Executivo de Finanças Aldoir Pinzkoski Filho e do vice de finanças Leandro Bergmann. Eles farão a exposição da atual situação do Inter.

Caminhos possíveis

A providência seguinte será contratação de uma consultoria externa. Busca-se uma empresa com atuação no mercado do futebol, tanto brasileiro quanto internacional. A intenção é ver no horizonte todos os caminhos possíveis.

Inicialmente não há um direcionamento sobre a manutenção ou não do sistema associativo. Inclusive, a continuação no sistema vigente não é descarta. Também não está descartado algum tipo de modelo híbrido.

— A primeira ideia é estudar tudo sob o ângulo de um clube associativo e vamos estudar o que está acontecendo ao nosso lado e aqui, tanto no Brasil como fora dele, tem várias coisas ocorrendo, várias soluções que a gente tem que também considerar. Pode ser uma solução híbrida — explica Sérgio Juchem, coordenador dos trabalhos.

No caso de um sistema híbrido, algumas partes do clube seriam associativas e outras teriam o comando de uma SAF.

"Construção de um novo Inter"

O grupo de estudo é dividido em duas partes. A comissão especial terá encontros quinzenais. Ela é composta por ex-presidentes como Marcelo Medeiros e Pedro Záchia e por Juchem, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Fernando Carvalho, alegando questões pessoais, não fará parte dos trabalhos. Giovanni Luigi optou por não fazer parte do grupo.

Também há um comitê técnico. Este terá reuniões semanais. O grupo conta com nomes com notoriedade nas áreas jurídica, financeira, de marketing e empresarial. São eles: Aod Cunha de Moraes Júnior, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl.

A intenção é elaborar um relatório em até 120 dias, com o encerramento dos trabalhos ainda este ano. Caso necessário, o prazo pode ser ampliado. O resultado será apresentado ao Conselho Deliberativo.

— Será submetido ao Conselho uma proposição, ou mais de uma proposição, para a escolha dos nossos representantes, dos associados, que são os conselheiros, e se espera daí partir a construção de um novo Inter. Novo no sentido de um clube adequado ao que o futebol nos oferece e de nós exige hoje em dia — explica Juchem.