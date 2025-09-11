Com Rochet liberado e uma mudança, Roger encaminha Inter para jogo contra o Palmeiras

Rochet treinou normalmente e deverá jogar contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O técnico Roger Machado até fez testes nas últimas semanas, mas deverá escalar, contra o Palmeiras, um Inter muito parecido com o que era utilizado antes da pausa para a data Fifa.

No treino da manhã desta quinta-feira (11), que teve a primeira parte aberta para a imprensa, foi possível observar que o goleiro Rochet participou normalmente. O atleta havia sido poupado do último jogo da seleção uruguaia por conta de dores no joelho, nas já está recuperado.

Conforme apurado por Zero Hora, Vitinho está se consolidando nos treinos como novo titular da ponta-direita após a venda de Wesley.

Contra o Palmeiras, no sábado (13), às 18h30min, em São Paulo, a única mudança deve ser a entrada de Victor Gabriel na lateral esquerda na vaga de Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação

O provável Inter para o jogo contra o Palmeiras tem Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

O técnico Roger Machado ainda tem o treino de sexta-feira (12), antes da viagem a São Paulo para confirmar a escalação.