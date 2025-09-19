Com projeção de 40 mil torcedores, Inter abre venda de ingressos a R$ 220 para o Gre-Nal 448 no Beira-Rio

Ingresso para o anel superior custa R$ 220. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter abriu, nesta sexta-feira (19), a venda de ingressos para torcedores que não são sócios do clube e desejam estar no Beira-Rio neste domingo (21) para assistir ao Gre-Nal 448. As entradas para o público em geral custam R$ 70 nos portões 2, 3 e 7. Já o valor de R$ 220 é cobrado para áreas livres, enquanto a cadeira locada tem preço de R$ 299.

O valor da arquibancada superior do Estádio Beira-Rio, com exceção da cadeira locada, é o mesmo para todos os portões, inclusive o destinado à torcida adversária. Durante a semana, o Grêmio cobrou reciprocidade na política de ingressos. A direção colorada, porém, alegou que o preço aplicado aos gremistas é o mesmo cobrado aos torcedores não sócios do Inter.

A venda dos ingressos destinados ao público em geral ocorre conforme a disponibilidade. A direção do Inter ainda não atualizou o número de check-ins realizados, mas projeta a presença de 40 mil torcedores no Gre-Nal 448. Até a última quinta-feira (18), a comercialização era exclusiva para sócios do Inter. Agora, todos os torcedores podem adquirir entradas pelo site mundocolorado.com.

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 17h30, no Beira-Rio, em clássico válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os colorados ocupam a 12ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Tricolor é o 14º, com 25 pontos conquistados.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.