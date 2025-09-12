Com problema físico, Borré está fora do jogo contra o Palmeiras

Borré não será relacionado para o confronto diante dos paulistas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Roger Machado terá mais um desfalque para a partida do Inter contra o Palmeiras, neste sábado (13), na retomada do Brasileirão. Com dores musculares, o atacante Rafael Borré não será relacionado para o compromisso diante dos paulistas.

O colombiano sentiu o problema durante os trabalhos realizados no período da Data Fifa e, por conta disso, ficou fora de alguns treinos da semana. O atleta acabou sendo reavaliado nos últimos dias, mas o quadro acabou não mostrando evolução.

Borré era considerado uma opção importante para o setor ofensivo. Com as saídas de Wesley e Valencia, Roger Machado acaba perdendo três atacantes para o duelo contra o Palmeiras. Assim, Ricardo Mathias será mantido como centroavante.

O Inter tem o último treino agendado para a manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. No início da tarde, a delegação viaja para São Paulo. Palmeiras e Inter se enfrentam neste sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque.