Com novidade no meio e estreante em clássicos, Inter está escalado para o Gre-Nal 448

Dúvida durante a semana, Alan Rodríguez começa como titular.

O Inter está escalado para o Gre-Nal 448. O clássico será disputado neste domingo (21), às 17h30min, no Estádio Beira-Rio, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Roger Machado promoveu quatro alterações em relação ao time que entrou em campo contra o Palmeiras, na última rodada.

Na linha de defesa, Roger mantém os jogadores considerados titulares, assim como o goleiro Rochet, que vive momento instável na temporada. Bernabei volta após suspensão.

No meio de campo, a principal ausência fica por conta do volante Thiago Maia, que apresentou lombalgia e deu lugar a Richard. Já o uruguaio Alan Rodríguez, que chegou a ser dúvida, estará em campo pela primeira vez no clássico.

Ainda no setor, Alan Patrick joga ao lado de Bruno Tabata, que retorna aos titulares, e de Carbonero.

No ataque, Borré volta ao time na vaga de Ricardo Mathias, que vinha sendo escalado nos últimos jogos. O colombiano não foi relacionado na última rodada, contra o Palmeiras, por questões musculares, mas inicia contra o Grêmio.

Assim, o Colorado entra em campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

No banco de reservas, Roger tem à disposição Anthoni, Alan Benítez, Mercado, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Bruno Henrique, Luis Otávio, Allex, Óscar Romero, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Vitinho.