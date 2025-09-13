Com novidade na defesa, Inter está escalado para enfrentar o Palmeiras

Titular no começo da temporada, Victor Gabriel volta a ter chances entre os 11 iniciais. Ricardo Duarte/Internacional

O Inter está escalado para enfrentar o Palmeiras, neste sábado (13), às 18h30min, na Arena do Palmeiras, em São Paulo. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca o primeiro jogo do clube gaúcho após a data Fifa.

Para o duelo, o técnico Roger Machado conta com dois jogadores como desfalques. O lateral Bernabei está suspenso. Já o atacante Borré se recupera de um desconforto na coxa direita.

Na vaga do lateral-esquerdo, Victor Gabriel volta a ter oportunidades e começa jogando. Já no ataque, Ricardo Mathias, que foi titular nos últimos jogos, segue entre os 11 iniciais.

No setor ofensivo, ao lado do jovem de 19 anos, estão Carbonero e Vitinho. Já no meio e no restante da defesa, Roger não promoveu alterações com relação ao time considerado "titular" do Colorado.

Sendo assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias.

E no banco de reservas estão: Anthoni, Alan Benítez, Clayton, Mercado, Luis Otavio, Richard, Bruno Henrique, Óscar Romero, Allex, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Raykkonen.