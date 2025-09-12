Com Mercado de volta e jovens à disposição, Inter desembarca em São Paulo para enfrentar o Palmeiras; veja os relacionados

A delegação do Inter desembarcou em Guarulhos para o jogo contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

No final da tarde desta sexta-feira (12), sem a presença de torcedores, a delegação do Inter desembarcou em Guarulhos para o jogo contra o Palmeiras. O técnico Roger Machado não poderá contar com Rafael Borré, mas tem o retorno de Gabriel Mercado entre os relacionados.

O zagueiro argentino está recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos últimos jogos antes da parada para a data Fifa e volta a ser opção para o sistema defensivo. Já o colombiano Rafael Borré apresenta um desconforto no posterior da coxa direita e realiza tratamento para retornar no Gre-Nal.

A ausência de Borré, somada às saídas de Valencia e Wesley, deixa Roger Machado com poucas opções ofensivas no banco de reservas. Os centroavantes à disposição contra o Palmeiras serão Ricardo Mathias, de 19 anos, e Raikkonen, de apenas 17 anos. O meia Allex, 19 anos, também é opção.

Na lateral esquerda, o técnico também não contará com Bernabei, suspenso. O argentino será substituído por Victor Gabriel. Já o goleiro Rochet, que chegou a ser dúvida durante a semana, está confirmado na partida.

Um provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias.

Palmeiras e Inter se enfrentam neste sábado (13), às 18h30, na Arena do Palmeiras, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros - Rochet e Anthoni

Laterias - Aguirre e Alan Benítez

Zagueiros - Mercado, Juninho, Clayton, Vitão e Victor Gabriel

Volantes - Thiago Maia, Bruno Henrique, Luis Otávio, Alan Rodríguez e Richard

Meias - Alan Patrick, Oscar Romero, Gustavo Prado, Bruno Tabata e Alex

Atacantes - Carbonero, Vitinho, Ricardo Mathias e Raikkonen