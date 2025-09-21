Com mais dois gols, Alan Patrick ultrapassa Ronaldinho e Nilmar em Gre-Nais; veja quantas vezes o camisa 10 marcou

Alan Patrick fez dois gols na etapa inicial. Renan Mattos / Agencia RBS

Alan Patrick tem se tornado cada vez mais o homem Gre-Nal pelo lado do Inter. O camisa 10 colorado marcou duas vezes no primeiro tempo do clássico 448 e subiu no ranking de maiores artilheiros da equipe do Beira-Rio.

O meio-campista chegou a oito gols marcados e ultrapassou Ronaldinho, com seis, e Nilmar, com sete, os maiores marcadores no Gre-Nal. Alan Patrick está a um de igualar D'Alessandro, hoje dirigente do Inter, e Valdomiro.

O camisa 10 fez os dois neste domingo em duas cobranças de pênalti. O primeiro gol em clássico foi ainda em sua primeira passagem com a camisa do Inter, em 2014, na decisão do Gauchão daquele ano.

Ainda que tenha subido no ranking de artilheiros do Gre-Nal, Alan Patrick ainda está longe do maior artilheiro, Carlitos, que tem 42 gols.

Todos os gols de Alan Patrick em Gre-Nais

13/04/2014 - Inter 4x1 Grêmio

05/03/2023 - Grêmio 2x1 Inter

08/10/2023 - Inter 3x2 Grêmio

25/02/2024 - Inter 3x2 Grêmio

08/03/2025 - Grêmio 0x2 Inter

19/04/2025 - Grêmio 1x1 Inter

21/09/2025 - Inter 2x2 Grêmio - duas vezes*

*Até o momento