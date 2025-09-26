Com jovem da base como novidade, Inter divulga relacionados para o jogo contra o Juventude

O Inter divulgou no começo desta sexta-feira (26) a lista dos 23 relacionados para o confronto contra o Juventude. A partida diante da equipe da Serra ocorre neste sábado (27), às 18h30min, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão.
O jogo marcará a estreia de Ramón Díaz no comando do colorado. A lista dos convocados é marcada por desfalques e também pela presença de jovens da base.
Entre os desfalques estão Thiago Maia, Rochet, Richard e Alan Rodríguez. Os quatro estão fora por lesão. Braian Aguirre, Bernabei e Juninho também não estão na lista por estarem suspensos.
A principal surpresa é Yan Henrique, relacionado pela primeira vez. O lateral-direito de 20 anos chegou a Inter no início do ano e vinha atuando na equipe sub-20.
Além dele, também são crias da base e estão relacionados o goleiro Anthoni, zagueiro Pedro Kauã, o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Bernardo Jacob e Luis Otávio, os meias Allex e Yago Noal e o atacante Ricardo Mathias.
A equipe da estreia de Ramón Díaz deve ter: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otavio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.
Confira a lista de relacionados
- Goleiros: Anthoni e Ivan Quaresma;
- Zagueiros: Clayton, Gabriel Mercado, Pedro Kauã, Victor Gabriel e Vitão;
- Laterais: Alan Benítez, Pablo e Yan Henrique;
- Volantes: Bernardo Jacob, Bruno Henrique, Luis Otavio e Ronaldo;
- Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata, Óscar Romero e Yago Noal;
- Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias e Vitinho.
