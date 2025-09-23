Com interino, Inter inicia semana de preparação para duelo com o Juventude

Pablo Fernandez assume o comando de forma interina. Ricardo Duarte / Inter

O Inter iniciou, na manhã desta terça (23), sua preparação para o jogo contra o Juventude. Ainda sem a definição de um novo treinador, os jogadores foram orientados pelo auxiliar técnico Pablo Fernandez. Os trabalhos físicos ficaram sob responsabilidade do preparador físico João Goulart.

O interino dirigiu atividades de posse de bola, confrontos de ataque contra defesa e finalizações no gramado ensolarado do CT Parque Gigante. Desfalque no Gre-Nal 448, o volante Thiago Maia participou dos trabalhos com bola e deve ser reforço diante do Juventude.

Caso o Inter não confirme a contratação do novo técnico nesta terça (23), há a possibilidade de que Pablo Fernandez também conduza o treino marcado para quarta. A expectativa é de que o novo comandante esteja no CT até quinta-feira (25).