Com baixas de última hora e garotos da base, Inter chega a Caxias do Sul para a estreia de Ramón Díaz

Borré tirou fotos com os torcedores na chegada. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

A chegada do Inter a Caxias do Sul, nesta sexta (26), foi marcada por diversas novidades. Além da estreia do novo técnico Ramón Díaz, a equipe sofreu com desfalques de última hora e incluiu diversos garotos da base na delegação. Além de tudo isso, o novo treinador prepara mudanças táticas no time para o jogo deste sábado (27), contra o Juventude.

O desembarque colorado ocorreu por volta de 16h50min e foi acompanhado por 20 a 30 torcedores. Um dos primeiros a descer do ônibus, Ramón Díaz foi bastante saudado pelos presentes. Já o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Rafael Borré foram os únicos a irem em direção à torcida para fotos e autógrafos.

Logo nas primeiras horas da manhã, ainda em Porto Alegre, o novo treinador recebeu más notícias do departamento médico.

O volante Thiago Maia, que já havia treinado ao longo da semana, voltou a sentir as dores nas costas que o tiraram do Gre-Nal e foi vetado da partida. Já o goleiro Rochet e o volante Richard sentiram dores durante o treinamento desta sexta e também ficaram fora da viagem à Serra.

Completam a lista de desfalques o zagueiro Juninho e os laterais Braian Aguirre e Bernabei, suspensos, e o volante Alan Rodríguez, que teve confirmada lesão muscular grau 2 na coxa esquerda e para por 30 dias.

Mudanças táticas

Dentro de campo, Ramón Diaz prepara novidades táticas. Conforme apurado por Zero Hora, o treinador esboçou a equipe no 4-4-2, com um losango no meio-campo e Carbonero e Rafael Borré compondo a dupla de ataque.

Inicialmente, a ideia do argentino era proteger o meio-campo com um tripé composto por Richard, Thiago Maia e Bruno Henrique. Porém, diante dos problemas médicos dos dois primeiros, Luis Otávio e Óscar Romero ganharam uma oportunidade no time, assim como Anthoni, que assume a vaga de Rochet no gol.

O provável time do Inter tem: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Reforços da base

Chama atenção na delegação em Caxias do Sul a presença de seis garotos das divisões de base. Um deles será relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional. Trata-se do lateral-direito Yan Henrique, 19 anos.

Além dele, estão presentes outros cinco jovens: o zagueiro Pedro Kauan, o lateral Pablo, o volante Bernardo Jacob e os meis Allex e Yago Noal.

Juventude e Inter enfrentam-se neste sábado (27), às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.