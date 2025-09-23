Colunistas opinam: Zubeldía é um bom nome para comandar o Inter?

Zubeldía comandou o São Paulo entre 2024 e 2025. Rubens Chiri / São Paulo

O técnico mais perto de ser anunciado pelo Inter é Luis Zubeldía. Conforme apurada por Zero Hora, já há um acordo entre o clube e o profissional argentino, embora a seleção peruana tente atravessar a negociação.

Livre no mercado há três meses, o profissional teve sua primeira experiência no Brasil entre 2024 e 2025. Hoje com 44 anos, Zubeldía foi contratado pelo São Paulo em abril do ano passado, e ficou no comando da equipe paulista até junho.

Com fama de ter temperamento explosivo e agitado na beira do campo, o argentino 35 cartões cartões em 85 jogos no tricolor paulista. Por lá, foram 37 vitórias, 27 empates e 21 derrotas. Chegaria ao Colorado com a missão de substituir Roger Machado e recuperar o bom futebol da equipe, afastando-a do Z-4.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: Zubeldía é um bom nome para comandar o Inter? Veja as opiniões abaixo.

Diogo Olivier

— O problema do Inter não é técnico. Faz quase uma década que troca de técnicos e não ganha. A atual gestão vai para o oitavo, e nada. O clube é que tem se atrapalhado na montagem de bons times, com dívida altíssima e raras opções na base em alto nível. Dentro desse cenário, Zubeldía ou Ramón Díaz podem ajudar em um primeiro momento, mas depois tendem a cair no mesmo fosso dos outros.

Guerrinha

— Zubeldía não teve sucesso no São Paulo. É arriscado. Pela extrema necessidade de somar pontos e escapar da pior zona da tabela, melhor seria trazer alguém que tenha mais experiência no futebol brasileiro e, acima de tudo, as características de cada jogador do Inter.

Maurício Saraiva

— O Inter acerta em ser ágil na reposição a Roger, o que evita tornar rifa o jogo de sábado contra o Juventude. São restritas as opções de mercado e o ex-São Paulo atende a dois preceitos desta diretoria. Primeiro, é estrangeiro, o que por alguma razão fascina os atuais dirigentes. Segundo, tem passagem recente pelo futebol brasileiro com o São Paulo. Conhece o nível de exigência de um gigante, como antes tinha sido campeão nacional e continental com o maior clube do Equador, a LDU. Zubeldía deve conseguir, com alguma sobra, cumprir a demanda mais urgente do Inter, que é evitar o risco do rebaixamento. Mais do que isso, não me atrevo.