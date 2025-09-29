Colunistas opinam: o Inter tem condições de buscar algo diferente do que fugir do Z-4?

Emiliano e Ramón Diaz começaram trabalho em situação delicada. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de demitir Roger Machado após derrota no Gre-Nal, o Inter contratou Ramon Díaz em busca de uma melhor campanha no Brasileirão. Na estreia do argentino, empate em 1 a 1 com o Juventude em Caxias do Sul.

O resultado fez com que o Colorado ficasse mais próximo da zona de rebaixamento. Atualmente, o Inter ocupa a 15ª posição, com 28 pontos, seis a mais que o primeiro time no Z-4.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber se o Inter tem condições de buscar algo diferente do que fugir do Z-4. Veja as opiniões abaixo.

O Inter tem condições de buscar algo diferente do que fugir do Z-4?

Diogo Olivier

Não. A matemática não olha se o técnico é novo e não teve tempo de trabalho. No returno, o pior desempenho é o Inter. Só perde, ainda assim no saldo negativo de gols, para o Vitória.

Como não tem reforços para entrar no time — Fortaleza e Santos contrataram, por exemplo, por isso estão somando pontos —, a chance de G-6 ou G-8 é quase nula. Daqui para frente é a taça 16º lugar, para tentar errar menos em 2026.

Maurício Saraiva

Não tenho nenhum sinal positivo que me leve a esta expectativa. O Inter joga pouco há muito tempo e nem o anímico teve especial alteração na primeira amostragem com o novo treinador.

Acredito que o trabalho de Ramon Diaz será suficiente para evitar o pior, o rebaixamento. Mas me faltam argumentos para confiar, por exemplo, em vaga indireta de Libertadores.

Vagner Martins

Não! Falta qualidade no elenco. Mesmo que a nova comissão técnica consiga melhorar a organização, o grupo dá sinais de fraqueza. Não acredito numa melhora física a curto prazo. Por isso, a briga é para não cair.