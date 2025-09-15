Clube argentino aciona o Inter na Fifa por dívida

Aguirre durante jogo contra o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma ação está sendo movida na Fifa contra o Inter. O Lanús, clube que revelou os dois laterais titulares do Colorado, acionou a entidade que comanda o futebol no mundo para cobrar uma parcela na venda de Braian Aguirre. Os argentinos aguardam a resolução e o pagamento nos próximos dias para encerrar a ação.

Segundo apurou Zero Hora, os gaúchos contrataram o jogador, em setembro de 2024, por cerca de 1,4 milhão dólares, R$ 7,9 milhões na cotação da época. O investimento inicial foi realizado à vista, e três parcelas de 100 mil dólares foram estipuladas em dias consecutivos (2, 3 e 4 de setembro). As duas primeiras prestações foram pagas.

"Eles nos devem"

A última está em atraso desde então, fato que motivou o clube argentino a mover uma ação na Fifa para pedir o recebimento após algumas tentativas de cobranças entre as instituições.

— Sim, já entramos com uma ação na Fifa há meses pelo que eles nos devem — disse Nicolás Russo, presidente do Lanús, em conversas com Zero Hora.

Cotação fixa

O contrato de venda prevê a cotação do dólar como parâmetro da operação financeira. Consta uma fixação do câmbio em R$ 5,65. Logo, o valor original, sem os juros pelo atraso e também as custas do processo, é de R$ 565 mil. Atualmente, um ano depois da negociação, a moeda norte-americana está em R$5,32.

O que pode acontecer

Por enquanto, a Fifa não se manifestou sobre o tema. É aguardada uma resolução para as próximas semanas com um parecer indicando o pagamento. Geralmente, a entidade estipula um prazo e, caso não seja cumprido, há possibilidade de transfer ban, medida que impede o registro de reforços.

