Cláusula na rescisão de Fernando dá prioridade ao Inter caso o atleta queira voltar a jogar

Fernando está se recuperando de uma lesão no joelho. Renan Mattos / Agencia RBS

A divulgação de um trecho da participação do volante Fernando no programa Bola da Vez, da ESPN, que irá ao ar no canal pago no próximo sábado (20), gerou polêmica nas redes sociais. O jogador comentou sobre o "comum acordo" com a direção do Inter para a rescisão de contrato durante a recuperação da lesão do atleta no joelho direito.

Fernando desejava realizar a recuperação em Goiânia, onde tem residência. A direção aceitou, mas alertou que o processo de fisioterapia precisaria ser em Porto Alegre, assim como ocorre com o restante do grupo.

O jogador de 38 anos, no período em que esteve com a perna imobilizada, foi liberado para ficar com a família na capital goiana. Sensível, o Inter ainda ofereceu a renovação de contrato ao atleta para tratar com tranquilidade.

Porém, o clube disse que o protocolo deveria ser cumprido in loco quando começasse a fisioterapia. Gabriel Mercado e Bruno Gomes, que operaram o joelho esquerdo, seguiram tal cronograma. O zagueiro já está à disposição de Roger Machado, enquanto o lateral-direito aprimora a parte física.

Mesmo com a proposta gaúcha pela renovação, Fernando alegou que não saberia se voltaria aos gramados após a recuperação. Pretendia permanecer na sua terra natal. Com a posição do camisa 5, as partes se sentaram e acordaram a rescisão.

— Na minha visão, a direção se precipitou. Eles diziam que a lesão era de quatro a seis meses. Acredito que em um mês estarei 100% apto a jogar. Se voltar em 15 de outubro, conseguiria jogar de 10 a 12 jogos. Acho que seria bom ao clube. Eles poderiam esperar um pouco mais, mas acabou que não deu certo. Fizemos o acordo e fiquei com a minha família – disse Fernando à ESPN.

O volante lesionou o joelho direito em 1º de junho, quando o time perdeu para o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio. Não precisaria realizar cirurgia, mas com necessidade de ficar afastado dos gramados entre quatro e cinco meses.

O estafe alega que explicou os motivos para não estar no clube, e a saída foi construída respeitosamente. Não está nos planos do atleta conceder outra entrevista sobre o tema.

Prioridade colorada

Atualmente, Fernando segue o cronograma estabelecido ainda no período em que defendia o Colorado. O contrato de rescisão, todavia, conta com uma cláusula. Caso o volante pretenda retornar ao futebol, o Inter tem prioridade para trazê-lo para uma segunda passagem ao Beira-Rio.

O cenário hoje não indica este regresso. Antes mesmo da lesão, já cogitava a aposentadoria, como revelou em entrevista exclusiva ao ge.globo. Fernando está feliz com a família em Goiânia. Guarda carinho pelo Inter e das pessoas do clube.

O volante desembarcou em Porto Alegre no início do ano passado. À época, sob o comando de Eduardo Coudet, atuou também como zagueiro. Participou de 54 partidas pelo time gaúcho, com três gols. Participou da conquista do estadual.

Confira a nota de Fernando:

"Só para encerrar este assunto em torno da saída do Fernando, entendemos que a página foi virada e não falará mais sobre a passagem dele no Internacional.

Hoje, inclusive, ele está em luto pela perda do seu sobrinho, e só tem a agradecer ao clube e torcida pela passagem vitoriosa.

Sobre a fala que está repercutindo, trata-se de uma explicação sobre a sua saída que foi retirada de uma entrevista a um programa de televisão que irá ao ar, onde ele explicou os motivos de não estar no Inter hoje, sendo que a saída dele foi em comum acordo, de forma respeitosa entre as partes.

Respeitamos o clube, e ele precisava estar perto da família em Goiânia para poder se recuperar mentalmente e clinicamente, e está tudo certo.

Espero que compreenda, e vamos seguir em frente, sempre com as portas abertas."