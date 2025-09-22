Cinco nomes para substituir Roger Machado no Inter

Ramón Díaz foi campeão paulista com o Corinthians. Rodrigo Coca / Divulgação,Corinthians

Outra vez, sem treinador. Após a saída de Roger Machado, com a derrota no Gre-Nal 448, o Inter volta a olhar para o mercado em busca de um nome que possa assumir a equipe. Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o clube tem como principal objetivo no ano deixar a parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Abaixo, Zero Hora lista cinco nomes que podem ouvir a proposta da direção colorada.

Ramón Díaz

Livre no mercado desde que pediu demissão do Olímpia, em agosto, o técnico argentino de 65 anos tem trabalhos recentes de destaque. Salvou o Vasco do rebaixamento e foi campeão paulista com o Corinthians.

Ramón Díaz fez história na Argentina, sendo um dos treinadores mais vencedores do país. Pelo River, foi seis vezes campeão argentino, além de ter conquistado a Libertadores e a Supercopa. Também venceu um título nacional com o San Lorenzo.

Mais do que isso, segundo o colunista de Zero Hora Vaguinha, dentro do Inter, Ramon Díaz é bem avaliado. D’Alessandro trabalhou com ele no River Plate e no San Lorenzo. O CAPA (Centro de Análise e Prospecção) gosta do trabalho do argentino e enxerga nele um perfil interessante para o clube.

Abel Braga

Último trabalho de Abel Braga como treinador foi no Fluminense em 2022. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Campeão do mundo pelo Inter, Abel Braga é um nome que está de forma permanente no imaginário do torcedor. Seu último trabalho no futebol foi como coordenador técnico do Vasco, em 2023. No ano anterior, treinou o Fluminense em 26 jogos, dos quais ganhou 17, empatou quatro e perdeu cinco. O aproveitamento à frente do time era de mais de 70% quando deixou o cargo.

O maior problema é convencê-lo a voltar ao posto de técnico. Por conta de problemas na coluna, Abel já afirmou que não se dispõe mais a atuar na função. Convidado para ser coordenador técnico do Inter após a saída de Coudet, o profissional de 71 anos recusou a proposta. Resta saber se o pedido do clube onde é ídolo e que passa por um momento de dificuldade pode demovê-lo da decisão.

Diego Aguirre

Uruguaio soma duas passagens no comando do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Outro que conhece muito bem o ambiente colorado é Diego Aguirre. Além de jogador do Inter no fim da década de 1980, o uruguaio soma duas passagens no comando da equipe: 2015 e 2021. A primeira teve mais sucesso: foi campeão gaúcho e levou o clube até a semifinal da Libertadores. Na segunda, ficou cerca de seis meses e saiu no final da temporada.

Está no Peñarol desde 2023. Conquistou o campeonato uruguaio no ano passado e, recentemente, foi eliminado nas oitavas da Libertadores para o Racing. Por lá, é considerado um ídolo pelos feitos conquistados como atleta e técnico e também pela identificação — é o clube do seu coração.

Depois que deixo o Inter e antes de retornar ao time uruguaio, Aguirre comandou: Cruz Azul, do México, Olimpia, do Paraguai, e Santos — uma passagem curta, de cinco jogos, no ano do rebaixamento do Peixe, em 2023.

Luis Zubeldía

Zubeldía treinou o São Paulo entre abril de 2024 e junho de 2025. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Argentino e de temperamento forte, o treinador teve como último trabalho a passagem no São Paulo, que foi encerrada em junho deste ano após um pedido de demissão. Em pouco mais de um ano, Zubeldía disputou 85 jogos. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Em 2024, o São Paulo terminou o Brasileirão na sexta colocação e garantiu vaga na Libertadores de 2025. Inclusive, na competição deste ano, o clube terminou a fase de grupos com a liderança do Grupo D e a segunda melhor campanha geral.

Antes de treinar o São Paulo, o técnico de 44 anos teve destaque na LDU, clube em que foi campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana, sendo ambas as conquistas em 2013.

Cuca

Treinador estava no Atlético-MG até agosto. Pedro Souza / Atlético-MG

Atleta do Inter em 1991, Cuca estava no Athletico-MG até agosto, quando foi demitido. Em sua quarta passagem no Galo, somou 45 partidas oficiais, com 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Foi campeão mineiro em 2025.

Cuca é o mais vitorioso entre todos os treinadores da história do Atlético, com sete títulos oficiais. Conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Galo. Também ganhou a competição nacional pelo Palmeiras.