Cinco nomes para o Inter substituir Valencia

Livre no mercado, Balotelli é uma das opções para o Colorado. Fabrice COFFRINI / AFP

A saída de Enner Valencia para o Pachuca, do México, está bem encaminhada. O equatoriano deixará o Inter em definitivo após dois anos no clube, período em que conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025 e ajudou a levar o clube até a semifinal da Libertadores de 2023.

Por mais que o momento do equatoriano não fosse dos melhores, a saída de Valencia implica em um problema para o Inter, já que o clube terá um centroavante a menos no elenco. Considerando apenas os atletas do elenco profissional, sobram Borré, Ricardo Mathias, Raykkonen e Lucca Drummond, que retornou recentemente de lesão.

Com a janela de transferências fechada, as opções para contratar no momento estão restritas a jogadores sem contrato. Ou seja, não são jogadores que estão em alta. Além disso, a contratação precisaria ser efetivada até sexta-feira (12).

Diante deste cenário, Zero Hora lista cinco nomes que estão livres no mercado e podem suprir a saída de Valencia no ataque colorado.

Aboubakar

Aboubakar foi sondado pelo São Paulo nesta janela de transferências. Natalia Kolesnikova / AFP

Alvo do Grêmio no fim de 2023, o centroavante camaronês está sem clube desde que encerrou o contrato com o Hatayspor, da Turquia, ao término da temporada 2024/2025. O jogador tem 33 anos e é o segundo maior artilheiro da seleção camaronesa com 45 gols. Ele também é o capitão da equipe e foi convocado para as Eliminatórias Africanas recentemente. Recentemente teve o nome vinculado ao São Paulo.

Michail Antonio

Centroavante defendeu o West Ham por 10 temporadas. Paul ELLIS / AFP

Outro que foi alvo do Grêmio, mas na metade do ano passado, Michail Antonio está sem clube desde que deixou o West Ham em agosto. Aos 35 anos, o jogador é o camisa 9 da seleção jamaicana e foi chamado para os últimos jogos de seu país nas Eliminatórias.

Em dezembro de 2024, Antonio sofreu um grave acidente de carro e só voltou a entrar em campo em junho deste ano.

Balotelli

O último clube de Balotelli foi o Genoa, da Itália. Instagram / Genoa FC / Divulgação

Desde que deixou o Genoa, em julho, o centroavante italiano está livre no mercado. Aos 34 anos, o atleta revelou ao Gazzetta dello Sport que pretende jogar no máximo mais quatro anos. Durante a carreira, foi decisivo em alguns jogos pela seleção italiana e defendeu 14 clubes. Em diversos momentos chegou a entrar na pauta de times brasileiros, como Corinthians e Flamengo.

Diego Costa

Naturalizado espanhol, Diego Costa jogou no Botafogo em 2023. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Sem clube desde que deixou o Grêmio em dezembro do ano passado, Diego Costa ainda não deu indícios sobre a sequência da carreira. No Tricolor, marcou oito gols em 26 jogos. Atualmente com 36 anos, o jogador acumula passagens por Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético-MG, Botafogo, além da seleção espanhola.

Paco Alcácer

Atacante espanhol defendeu o Villareal até 2022. Villareal / Divulgação

É o nome menos badalado da lista, mas também é o mais novo. Aos 32 anos, ele está sem clube desde que deixou o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, após o término da temporada 2024/2025.

O espanhol teve bom começo no Valencia, chegou a defender clubes como Barcelona e Borussia Dortmund e ainda atuou pela seleção. Desde 2022 estava no Oriente Médio e não conseguiu emplacar boa sequência por lá.