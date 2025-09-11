Cinco momentos de Enner Valencia pelo Inter

O centroavante chegou ao Beira-Rio em 2023. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Inter e Enner Valencia encerraram sua relação nesta quinta-feira (11), com o anúncio da saída do equatoriano do clube gaúcho. O centroavante chegou em 2023, com pompa, mas, dois anos e 101 jogos depois, fecha sua passagem pelo Beira-Rio sem deixar saudades.

Zero Hora separou cinco momentos de Valencia com a camisa do Inter. Confira.

A chegada

Aos 33 anos, o equatoriano desembarcou em Porto Alegre como a esperança de gols e a principal contratação colorada da temporada. O equatoriano foi recebido por dezenas de torcedores que o esperavam no Aeroporto Salgado Filho.

Na noite daquela segunda-feira, Valencia foi apresentado no Gigantinho para cerca de 10 mil pessoas, público do tamanho de sua contratação.

O primeiro gol

O primeiro gol saiu 352 minutos (sem contar os acréscimos) depois de estrear pelo clube. O equatoriano precisou de quatro partidas e marcou na derrota por 2 a 1 para o River Plate, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2023.

A primeira vez dele com a camisa do Colorado foi importante para garantir a classificação do Inter para a próxima fase da competição sul-americana.

Erros contra o Fluminense

Independente dos 31 gols marcados, o equatoriano ficou marcado por duas chances perdidas na eliminação colorada para o Fluminense na semifinal da Libertadores.

Com 1 a 0 a favor no Beira-Rio, Alan Patrick cobrou falta dentro da área e Valencia estava sozinho. No toque de cabeça, mandou para fora.

Na sequência, mais uma oportunidade desperdiçada. O atacante recebeu nas costas da marcação um lançamento primoroso de De Pena. Cara a cara com Fábio, chutou para fora.

Gol e título gaúcho

Talvez um dos seus ápices com a camiseta colorada tenha sido no Gauchão deste ano. No jogo de volta da final do estadual contra o Grêmio, acertou uma bela cobrança de falta no empate em 1 a 1. O gol ajudou o Colorado a quebrar a hegemonia gremista que já durava sete campeonatos.

A saída

A última vez que Valencia balançou as redes com a camisa do Inter foi no dia 6 de abril, ainda na segunda rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro. De lá para cá, ganhou chances do técnico Roger Machado, mas ficou longe do desempenho esperado pela torcida, que chegou a vaiar o jogador no Beira-Rio.

Com a possibilidade de Valencia assinar pré-contrato já ao término desta temporada, o Inter optou por negociar o equatoriano neste momento com o Pachuca-MEX.