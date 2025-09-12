CBF marca data de jogo atrasado do Inter contra o Bahia pelo Brasileirão

Inter empatou com o Bahia em Salvador pela Libertadores, neste ano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A CBF confirmou a data da partida atrasada entre Inter e Bahia pelo primeiro turno do Brasileirão. Válido pela 14ª rodada do campeonato, o jogo será realizado no dia 22 de outubro, uma quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O duelo contra o time de Rogério Ceni está pendente pela ida do Bahia à repescagem da Sul-Americana após ficar em terceiro na fase de grupos da Libertadores. Nos play-offs, os baianos foram eliminados pelo América de Cali da Colômbia.

Inter e Bahia já se enfrentaram duas vezes em 2025, ambas pelas Libertadores. A primeira disputa ocorreu em 3 de abril, com empate em 1 a 1, em Salvador. Mais adiante, em 28 de maio, o time de Roger Machado venceu os baianos por 2 a 1, em Porto Alegre.

Tabela do Inter

Até o jogo em Salvador, o Inter terá pela frente:

Palmeiras – sábado (13), em São Paulo ;

; Grêmio – 21 de setembro, no Beira-Rio;

Juventude – 27 de setembro, em Caxias do Sul;

Corinthians – 1º de outubro, no Beira-Rio;

Botafogo – 4 de outubro, no Beira-Rio;

Mirassol – 15 de outubro, no interior paulista;

Sport Recife – 19 de outubro, no Beira-Rio.