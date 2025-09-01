CBF indica recuperar jogo atrasado do Inter no Brasileirão em outubro

Colorado enfrentou o Bahia duas vezes nesta temporada, ambas pela Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

A CBF deverá confirmar nos próximos dias a informação repassada nos bastidores ao Inter com a data definitiva do jogo contra o Bahia, atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, pendente desde julho. O confronto será agendado para outubro nos dias utilizados pela Conmebol.

Com isso, o Colorado não terá compromissos entre a partida com o Palmeiras, dia 13, e o clássico Gre-Nal do segundo turno, marcado para o dia 21. Assim, Roger Machado terá um semana cheia para preparar o sua equipe para o confronto contra o Grêmio.

O jogo contra o time de Rogério Ceni está pendente pela ida do Bahia à repescagem da Sul-Americana após ficar em terceiro na fase de grupos da Libertadores. A casualidade é que gaúchos e baianos se enfrentaram na etapa de grupos da competição continental.

Nos play-offs, os nordestinos foram eliminados pelo América de Cali da Colômbia. A pendência no calendário se arrasta desde meados de julho.

Datas disponíveis

A CBF indicou, nos últimos dias, para a diretoria colorada que a partida será realizada, em Salvador, somente nas datas reservadas pela Conmebol em outubro e não agora em setembro.

Entre 16 e 18 de setembro, haveria a disponibilidade, fato que gerava apreensão pela chance de existir um confronto entre os embates contra Palmeiras e Grêmio, tanto pelo desgaste, como pela possibilidade de perder alguém por suspensão.

Desta forma, as datas que surgem no horizonte são 22 e 29 de outubro. O desmembramento pela CBF deverá acontecer em breve. Além do Brasileirão, o Bahia, de Rogério Ceni está envolvido na Copa do Brasil, em vantagem contra o Fluminense, algoz colorado na competição.

Roger Machado celebra a situação, já que terá semana cheia para trabalhar com o elenco. O treinador retomará a rotina de ter apenas uma partida por semana. A expectativa é que a menor carga de jogos melhore o condicionamento físico e o rendimento coletivo dos jogadores.