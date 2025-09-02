Carbonero reforça vontade de seguir no Inter: “Me reencontrei com o meu futebol”

Carbonero está emprestado ao Inter até dezembro Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos destaques do Inter na temporada é o atacante Carbonero. O colombiano, importante na conquista do Gauchão, se considera titular de Roger Machado e admite que só não atuou mais em virtude de problemas físicos.

O atacante reforçou o desejo em permanecer no clube em 2026. Para isso, o Colorado precisa negociar com o Racing, da Argentina, a compra do atleta. Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha após a vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, o atleta avaliou que só não tem o status de “titular absoluto” em virtude de lesões musculares.

O jogador teve três problemas na coxa esquerda nesta temporada. No Racing, onde foi campeão da Sul-Americana em 2024, ele também teve um histórico de lesões por questões semelhantes. Agora, o atleta tenta engatar uma sequência em Porto Alegre:

— Aqui me reencontrei com o meu futebol. Vinha de um clube onde as coisas não saíram bem, e o Inter apostou em mim. Estou fazendo as coisas bem e quero ficar aqui — declarou o ponta.

Preferência na compra

O Inter tem a preferência para comprar Carbonero até dezembro, com o valor fixado em U$S4 milhões, cerca de R$ 21,9 milhões. O clube analisa o cenário e não abriu tratativas até o momento. Há a intenção de permanecer com o atleta, mas a tendência é de que uma negociação seja iniciada somente no final da temporada para tentar diminuir o valor da aquisição.

Carbonero disputou 25 partidas e marcou cinco gols, um deles no Gre-Nal 445, na vitória por 2 a 0, na Arena, que encaminhou o título do Gauchão.