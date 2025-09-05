Inter

Prevenção
Notícia

Candidato a titular do ataque do Inter faz reforço muscular na folga e é poupado de treinos

Postulante a uma vaga no setor ofensivo, Rafael Borré não esta participando das primeiras atividades no campo na pausa da data Fifa, em virtude de um trabalho de fortalecimento na coxa esquerda

Rodrigo Oliveira

