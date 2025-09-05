Candidato a titular do ataque do Inter faz reforço muscular na folga e é poupado de treinos

Rafael Borré vem sendo poupado dos treinos, mas não preocupa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O atacante Rafael Borré vem sendo a principal ausência nos trabalhos de campo durante a primeira semana de treinos do Inter na pausa para a data Fifa.

Conforme apurado por Zero Hora, o jogador vem sendo poupado das atividades por conta da necessidade de um reforço muscular na coxa esquerda, onde o colombiano sofreu uma lesão no primeiro semestre.

O atleta, inclusive, abriu mão dos dois dias de folga e já deu início a esse trabalho na segunda-feira (1º) e na terça (2), quando o grupo estava liberado.

Rafael Borré não tem nenhum problema que preocupe para a partida do dia 13, contra o Palmeiras, e estará presente nos treinos que esboçarão a equipe titular para o confronto.

Porém, a comissão técnica achou importante aproveitar a pausa para a data Fifa para submeter o atleta a uma carga maior de fortalecimento muscular. Trata-se de uma medida de prevenção. O colombiano disputa posição com Ricardo Mathias no ataque colorado.