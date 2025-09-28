Bruno Gomes aproxima-se de retorno ao time do Inter e terá posição reavaliada por Ramón Díaz

Volante de origem, Bruno Gomes destacou-se como lateral em 2024. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Clinicamente recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o lateral Bruno Gomes já realiza treinos com o grupo do Inter e deve ser liberado para os jogos no início de outubro.

Volante de origem, o atleta ainda terá a sua função reavaliada pela nova comissão técnica, liderada por Ramón e Emiliano Díaz.

Conforme apurado por Zero Hora, o jogador ainda está na fase do retreinamento para readquirir a melhor forma física. Porém, dentro deste processo, já participa de vários treinos com o grupo. O retorno do atleta às partidas deve ocorrer ainda na primeira quinzena de outubro.

A dúvida, porém, é qual será a posição de Bruno Gomes. Para o antigo treinador Roger Machado, o atleta havia manifestado o desejo de ser fixado como lateral-direito, onde se destacou no Brasileirão 2024. Porém, o novo esquema tático escolhido por Ramón Díaz impõe uma necessidade maior de meio-campistas.

A nova comissão técnica utilizou já na estreia contra o Juventude um 4-4-2 losango, com um tripé de marcadores atrás do meia Alan Patrick. Inicialmente, a ideia era que os titulares fossem Richard, Thiago Maia e Bruno Henrique. Porém, diante das lesões dos dois primeiros, Luiz Otávio e Oscar Romero ganharam uma oportunidade.

Desta forma, Ramón e seu auxiliar Emiliano Díaz precisarão de mais opções de meio-campistas que apresentem qualidades defensivas e ofensivas, como é o caso Bruno Gomes. Além disso, a lateral direita já tem Braian Aguirre e Alan Benitez como opções.

Por isso, o jogador pode ser aproveitado no meio-campo. Porém, a comissão técnica ainda terá uma conversa com o atleta antes de definir a sua posição.

O fato, porém, é que o retorno de Bruno Gomes aos campos está próximo.