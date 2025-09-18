Borré participa de treino e se aproxima de volta ao Inter 

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O antepenúltimo treino do Inter antes do Gre-Nal ocorreu nesta quinta-feira (18) no CT Parque Gigante. Roger Machado comandou a atividade, e prepara novidades na equipe. Além de três trocas, o time pode ter um esquema diferente.

A sessão, fechada para a imprensa, mesmo com a coletiva de D’Alessandro agendada para depois da movimentação, teve poucas imagens divulgadas nas redes sociais. Nos vídeos postados, Borré, baixa contra o Palmeiras por desconforto muscular na coxa direita, trabalhou normalmente. O colombiano disputa vaga com Ricardo Mathias no ataque.

Roger Machado aprimorou detalhes táticos: simulou o posicionamento do adversário e também os encaixes táticos da formação colorada. O treinador, que perdeu a tia, vítima de atropelamento na zona sul de Porto Alegre, trabalhou normalmente, já que o sepultamento deverá acontecer nos próximos dias.

A comissão técnica considera a possibilidade de atuar com três zagueiros para dar maior liberdade para os alas e atacantes. Mercado e Bernabei ganhariam as vagas, respectivamente, de Vitinho e Victor Gabriel.