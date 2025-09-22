Barcellos fala sobre demissão de Roger após o Gre-Nal 448: "Hoje foi o nosso limite"

Alessandro Barcellos falou após a derrota para o Grêmio. José Alberto Andrade / Agência RBS

Durante a semana que antecedeu o Gre-Nal 448 era especulado que uma derrota para o Grêmio culminaria na demissão do técnico Roger Machado. Após perder o clássico no Beira-Rio por 3 a 2, o presidente Alessandro Barcellos confirmou a decisão em entrevista coletiva após a partida.

Ele iniciou dizendo que a opção foi tomada junto ao Departamento de Futebol e o Conselho de Gestão. O presidente ainda citou que a troca de treinador não é algo positivo e que nenhum clube gosta de fazer isso.

Barcellos ainda foi questionado sobre a demissão de Roger ter ocorrido só após o Gre-Nal, visto que o treinador já era criticado há alguns meses. Ele apontou que a direção acreditava na capacidade de reação do time. Contudo, entendeu que o clássico foi a "gota d'água".

— Não se perdeu a adesão, mas se perdeu, principalmente com o resultado de hoje, a condição de trabalho. Seja ela na relação externa, na relação interna, de recuperar isso. Então, esse é o momento que a gente tenta prorrogar ao máximo. Quando a gente ainda enxerga, por vários fatores, não só um, a possibilidade de retomar. Acho que o D'Alessandro, na sua entrevista no meio da semana, disse que nós iríamos ao nosso limite. Hoje foi o nosso limite. Por isso que a gente tomou essa decisão — explicou o dirigente.

Objetivo para o ano

Barcellos comentou sobre os objetivos do clube no restante da temporada. Neste momento, o Inter está na 13ª posição com 27 pontos, a cinco pontos da zona de rebaixamento. Segundo ele, ainda é possível acreditar em uma classificação para a Libertadores.

— Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 45 pontos a serem disputados, e nós precisamos somar pontos, subir na tabela e buscar, sem dúvida nenhuma, a melhor posição que a gente possa realizar agora, olhando para cima. Olhando, evidentemente, para uma (vaga na) Libertadores, que realmente fica mais distante, mas trabalhando com foco, trabalhando com uma mudança de ambiente, a gente acredita que é possível pontuar muito ainda e buscar objetivos maiores — disse o presidente.

Um novo treinador

Ao ser perguntado sobre o perfil que o Inter buscará no mercado para assumir o time, Barcellos admitiu que ainda era muito cedo para falar, visto que a demissão de Roger ocorreu há pouco tempo. Mesmo assim, ele admitiu que confia no Departamento de Futebol, que já buscou alternativas consideradas boas por ele em anos anteriores.