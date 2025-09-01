Bandeira a meio-mastro, escalação especial e imagens no telão: as homenagens do Inter a Luis Fernando Verissimo contra o Fortaleza

Jonathan Heckler / Agencia RBS

A bandeira hasteada a meio-mastro recebeu os colorados para a partida do Inter contra o Fortaleza, neste domingo (31), no Beira-Rio. O gesto foi uma homenagem à memória de Luis Fernando Verissimo, colorado ilustre, que faleceu no sábado.

Exaltado no país inteiro por seu talento como escritor, cartunista e roteirista, Verissimo também ficou conhecido como amante do futebol e manifestava publicamente sobre seu amor pelo Colorado sempre que podia.

Antes do jogo começar, o clube retribuiu a lembrança. A escalação do time, publicada nas redes sociais, teve os nomes dos jogadores escritos com uma tipografia inspirada na letra de Verissimo, presente nas clássicas tirinhas “As Cobras”.

"Com essa homenagem, o Clube do Povo manifesta seu carinho e gratidão a quem tanto dignificou nossas cores", diz a publicação.

Antes da bola rolar, foi realizado um minuto de silêncio em memória a Luis Fernando Verissimo. A imagem do escritor foi exibida no telão. A torcida presente no Beira-Rio bateu palmas durante o momento.