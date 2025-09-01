Autor do gol da vitória do Inter, Vitinho comemora: "Importante para virar a chave"

O Inter precisava vencer o Fortaleza, neste domingo (31), para não prolongar a preocupante marca de cinco jogos sem vencer no Beira-Rio. E o objetivo foi cumprido por Vitinho, escolhido para ser o titular do ataque de Roger Machado após a saída de Wesley. Foi dele o gol do triunfo por 2 a 1.
Com o placar em 1 a 1 na volta do intervalo, Alan Patrick demorou a finalizar e a bola sobrou para Vitinho, que não desperdiçou e colocou o Colorado na frente novamente.
Após a partida, o atacante admitiu que o time vive uma má fase, mas que acredita numa virada de chave após a vitória em casa:
— A gente necessitava muito dessa vitória. A gente vinha numa maré ruim. Acho que é importante o resultado para dar mais confiança, pra gente voltar a vencer. E, se Deus quiser, embalar no campeonato e ir lá pras cabeças — e completou:
— Eu acredito que todo time passa por momentos ruins, creio que a gente está passando por um momento ruim. Mas essa vitória foi importante pra virar a chave. E vamos ter mais confiança em nós mesmos, porque a gente sabe da nossa capacidade. A gente tem que seguir e focar no próximo jogo, depois da data da Fifa.
O Inter volta à campo após a parada para as Eliminatórias da Copa, em 13 de setembro, fora de casa, contra o Palmeiras.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.