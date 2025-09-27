Ausências no Inter abrem espaço para quem busca mostrar trabalho à nova comissão técnica

Mercado é um dos atletas que busca retomar espaço no time titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O primeiro time do Inter de Ramón Díaz deve ser recheado de novidades. Não tanto por escolhas do novo treinador, mas por suspensões e lesões. São três jogadores fora por cartões e outros quatro por problemas físicos.

Assim, o Colorado deve enfrentar o Juventude às 18h30min deste sábado (27), no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão, com um time bastante modificado. Os desfalques dão a oportunidade para alguns jogadores mostrarem trabalho e outros buscarem retomar espaço entre os titulares. São os dois lados da moeda.

Estão fora por suspensão Bernabei, Aguirre e Juninho. Os atletas afastados por problemas físicos são Alan Rodríguez — que teve diagnosticado lesão grau dois na coxa e deve parar por 30 dias —, Thiago Maia, Richard e Rochet. Os dois últimos chegaram a participar do treino da manhã de sexta-feira (27), mas deixaram a atividade sentindo dores. Thiago Maia e Alan Rodríguez sequer participou do momento.

Entre aqueles que poderão mostrar suas qualidades para a nova comissão técnica estão Alan Benítez e Victor Gabriel nas laterais e Luis Otavio e Óscar Romero no meio de campo. O paraguaio, inclusive, já foi treinador por Ramón Díaz quando na seleção do seu país. O time colorado deve ter: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Conforme apurou Zero Hora, Ramón Díaz deve utilizar no meio de campo um trio defensivo, com Alan Patrick mais adiantado. Assim, Romero teria uma função mais de contenção. Para o jornalista e analista tático da TNT Sports Raí Monteiro, no entanto, o paraguaio não é a opção ideal para a função.

Óscar Romero deve ser titular no primeiro jogo de Ramón Díaz. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

— No Corinthians, pelo menos, Ramón Díaz usava nos três do meio Ranieri, Carrillo e Martínez, que são jogadores de força de duelo, de embate. E eu não vejo muito o Romero com essa característica — afirma.

Monteiro ressalta que o novo treinador colorado pode optar por outras formações, como o 4-2-3-1 ou o 4-1-4-1. No entanto, dado o pouco tempo de treino, variações táticas não devem ocorrer. Apesar disto, o analista tático dá um garantia: com o tempo o time de Ramón Díaz será uma equipe que buscará a troca de passes curtos, rápidos e verticais, indo em direção ao gol rapidamente.

Recuperando espaço

Entre os que buscam recuperar espaço no time titular estão dois jogares experientes. Na zaga, Mercado deve voltar ao time titular. A primeira oportunidade será já contra o Juventude, uma vez que Juninho está suspenso — e também teve dificuldades no Gre-Nal. Díaz e o zagueiro argentino trabalharam juntos entre 2012 e 2014, no River Plate.

O veterano ficou afastado dos gramados por nove meses após lesão ligamentar sofrida em outubro de 2024. Retornou aos campos em 3 de agosto, contra o São Paulo pelo Brasileirão, e, três dias depois, foi titular na partida de volta das oitava de final da Copa do Brasil contra o Fluminense.

No entanto, sentiu dores na panturrilha e foi substituído, ficando de molho por mais algumas semanas. Depois de ficar no banco contra Palmeiras e Grêmio, deve retornar diante do Juventude na expectativa de retomar a titularidade.

Borré busca retomar protagonismo no time colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O outro que busca um lugar no time é Borré. O atacante colombiano começou o ano titular, perdeu a posição ao longo da temporada pela baixa efetividade e, agora, tem a chance de retomar a posição entre os 11 iniciais. De fato, foi titular no Gre-Nal, quando perdeu chances de gol — o que tem sido seu principal problema na temporada.

Para Monteiro, com Diáz, Borré pode formar uma dupla de ataque com Ricardo Mathias ou até mesmo com alguém mais móvel, como Carbonero ou Vitinho. Há ainda a possibilidade de ele ser referência:

— Caso (Ramón Díaz) opte por um 4-1-4-1 pode ter o Borré na referência, o Cabonero como jogador de velocidade pelo lado e o Alan Patrick saindo do lado pra dentro tal qual o Payet fez no Vasco — projeta.

Uma possível surpresa

Para o analista tático, caso Ramón Díaz opte por utilizar o 4-3-1-2, Richard tem chances de ganhar espaço no futuro time colorado. O volante, inclusive, apareceu num primeiro esboço de equipe, mas não atuará no sábado por apresentar desconforto no quadril esquerdo.

— É um jogador que fisicamente vai conseguir corresponder melhor do que o Bruno Henrique, pelo menos em tese, na teoria — aponta Raí Monteiro.

O jornalista ressalta que, havendo o trio de volantes, a tendência é que Alan Rodríguez, Thiago Maia, Richard e Bruno Henrique disputem três vagas.

O que vale o jogo

Para o Inter, a partida representa a chance de se afastar do Z-4 — e manter o Juventude na zona de rebaixamento. Caso vença, dependendo de resultados paralelos, o Colorado pode encerrar a rodada na 10º posição.

Por outro lado, se perder e a depender de outros resultados, pode encerrar a 25ª rodada a apenas dois pontos da zona de descenso do Brasileirão. Depois de encarar o time da Serra, o Colorado voltará a campo na quarta-feira (1º), quando enfrentará o Corinthians no Beira-Rio, às 19h30min.