Os dois lados da moeda
Ausências no Inter abrem espaço para quem busca mostrar trabalho à nova comissão técnica

Ramón Díaz tem, entre lesionados e suspensos, sete desfalques para a partida deste sábado (27), contra o Juventude

André R. Herzer

