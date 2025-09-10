Ausência de Bernabei cria desafio para Roger "achar" lateral-esquerdo do Inter

Roger tenta encontrar melhor opção para a lateral-esquerda. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A retomada do Campeonato Brasileiro para o Inter traz o desafio de encarar o Palmeiras, em São Paulo, no próximo sábado (13), em jogo no qual o técnico Roger Machado não contará com o argentino Alexandro Bernabei, suspenso. Diante da ausência de um reserva de origem da posição, o treinador colorado deverá optar por uma improvisação para encarar um adversário que tenta se aproximar do líder Flamengo na disputa do título.

Eleito melhor lateral-esquerdo do Brasileirão do ano passado, Bernabei teve sua permanência assegurada no Inter para esta temporada em janeiro por uma compra que superou os R$ 30 milhões do Celtic. Também no começo do ano Ramon foi trazido para ser seu reserva imediato.

Ainda com Ramon no elenco, Roger Machado optou por usar Victor Gabriel como lateral-esquerdo na partida contra o Vitória, na retomada do Brasileirão depois do Mundial de Clubes, quando Bernabei estava fora por lesão. Na época, Roger justificou a escolha do zagueiro improvisado por uma questão técnica.

— A escolha (na lateral esquerda) foi técnica. Eu vejo que o Ramon, embora sempre muito interessado em nos ajudar, não passa por um bom momento técnico. Eu confio no Ramon, vamos recuperar o jogador. A gente não larga a mão de ninguém — declarou o treinador após um triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, em 12 de julho

Apesar do discurso de Roger, Ramon não jogou mais pelo Inter e foi emprestado ao Vitória no começo do mês passado. Em acordo com a comissão técnica, a diretoria optou por não contratar outro jogador para a função. O entendimento interno foi de que o zagueiro Victor Gabriel, que atuou como lateral em sua etapa de formação tanto na base do Sport quanto do Inter, e Aguirre, lateral-direito titular, mas que jogou na esquerda nos tempos de Lanús, poderiam suprir uma eventual ausência de Bernabei.

Os primeiros ensaios de Roger para enfrentar o Palmeiras tiveram Victor Gabriel como lateral, a exemplo do que ocorreu contra o Vitória. A possibilidade de Aguirre ser deslocado para a esquerda está reduzida pelo fato de Alan Benítez, que entraria na direita, estar com a seleção paraguaia.

Uma terceira alternativa é o garoto Pablo, que chegou a atuar no Gauchão, mas que havia voltado para o elenco sub-20. Pablo foi relacionado pela última vez na derrota para o Atlético-MG, em 12 de junho, partida na qual Ramon atuou como titular porque Bernabei estava lesionado. Pablo tem treinado com o profissional e deve ficar no banco no Allianz Parque.

Jogador muiltivitorioso e com passagem pela seleção brasileira como lateral-esquerdo, Roger Machado conhece como poucos a posição. Ao torcedor colorado fica a confiança de que ele poderá encontrar no elenco a melhor opção para atuar na função e corresponder diante de um forte adversário como o Palmeiras.

As opções de Roger

Victor Gabriel

Atuou como lateral-esquerdo e zagueiro em sua formação na base. Pelo Inter, atuou como lateral diante do VItória, em 12 de julho.

Aguirre

Lateral-direito de origem, atuou no lado esquerdo no Lanús, seu antigo clube. Foi escalado como ala-esquerdo por Roger diante do Flamengo, pelo Brasileirão, em 17 de agosto, quando Bernabei foi preservado.