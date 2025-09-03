Atacante do Inter faz opção inusitada em chá revelação para fugir de polêmica Gre-Nal

Mathias será pai pela primeira vez. Renan Mattos / Agencia RBS

O atacante Ricardo Mathias aproveitou os dois dias de folga após a vitória contra o Fortaleza para realizar o chá revelação. A festividade revelou o sexo do bebê que nascerá em março de 2026. A curiosidade é a opção da fumaça da cor utilizada no anúncio para fugir da rivalidade Gre-Nal.

O atleta, de 19 anos, junto com a companheira, Nathy Silva, de 17 anos, fizeram um chá revelação no Rio de Janeiro, na ultima terça (2). Os vídeos chamaram a atenção pelo anúncio da chegada do herdeiro. Desta forma, a criança se chamará Ravi e não Cecília.

A curiosidade que chamou a atenção nas redes sociais foi a cor da fumaça. Tradicionalmente, em chás revelação, quando um menino está a caminho, a cor é azul. Para menina, a cor é rosa.

A opção da família, para não gerar polêmica, foi pelo verde, quebrando a tradição para não gerar qualquer vínculo com o maior rival colorado.

Festa revelou o sexo do bebê que nascerá em março de 2026. Reprodução / Instagram

Mathias e sua esposa Nathy Silva fizeram um chá revelação, no Rio de Janeiro, na ultima terça (2). Arquivo Pessoal

Homenagem em campo

Recentemente, contra o Bragantino, quando o jovem fez dois gols pelo Inter, Ricardo Mathias fez homenagem ao filho com a icônica comemoração colocando a bola na barriga.