Atacante avança em recuperação para reforçar o Inter no Gre-Nal

Colombiano correu no gramado na manhã desta terça-feira (16). Ricardo Duarte / Inter

O Inter está mais próximo de ter o atacante Rafael Borré à disposição para o Gre-Nal 448, no domingo (21). O colombiano avança na recuperação de um desconforto muscular que o tirou da derrota para o Palmeiras, em São Paulo.

Na manhã desta terça-feira (16), Borré começou a correr no gramado do CT Parque Gigante. Ainda em reavaliação, ele fez as corridas, mas não participou do treino com bola.

A expectativa do Inter é que ele seja reintegrado aos trabalhos nos próximos dias. O retrospecto de recuperação rápida do atleta em outras lesões aumenta o otimismo nos bastidores.

Há, inclusive, possibilidade de que ele reassuma a titularidade caso tenha condições de iniciar a partida. A oscilação de Ricardo Mathias tem sido avaliada internamente pela comissão técnica e pode motivar uma nova chance ao colombiano.

O técnico Roger Machado ainda não esboçou nos treinos o time que começará o clássico e ainda tem quatro atividades para a definição. Uma mudança confirmada é a volta de Bernabei, que cumpriu suspensão.