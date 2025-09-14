As três trocas possíveis de Roger para o Inter para o Gre-Nal

Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois da derrota para o Palmeiras, por 4 a 1, em São Paulo, na última noite, o Inter deverá confirmar mudanças no time para o Gre-Nal da próxima semana. Ameaçado, Roger Machado deverá apostar em dois retornos e avaliará a volta de um experiente jogador neste momento de turbulência que a equipe passa na temporada.

A primeira mudança garantida é a de Bernabei. O argentino volta de suspensão diretamente para a vaga da lateral-esquerda. Com isso, Victor Gabriel retorna ao banco de reservas como alternativa para a zaga e também para o lado do campo.

A segunda envolve Borré. O colombiano, vetado por desconforto na coxa direita, deverá estar apto para o Gre-Nal. Há possibilidade dele assumir a posição no comando de ataque no lugar de Ricardo Mathias.

A terceira modificação é a possibilidade da volta de Gabriel Mercado. Pela experiência e o confronto ser no Beira-Rio, o zagueiro argentino pode aparecer como novidade. A tendência é que ele dispute a vaga com Juninho. Outra chance seria a troca de esquema para três defensores.