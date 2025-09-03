As pistas dadas por Roger Machado sobre como será o novo Inter pós-data Fifa

Roger Machado vai usar os treinos para mexer no Inter Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O técnico Roger Machado deu pistas importantes sobre como jogará o novo Inter após a pausa para as datas Fifa.

Na entrevista após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo (31), o treinador sinalizou que mudará o esquema e deu a entender que abrirá mão dos pontas, a partir da venda de Wesley.

Desta forma, dois esquemas já utilizados pelo treinador de forma ocasional despontam como fortes possibilidades para a sequência da temporada: o 4-1-3-2 e o 3-5-2.

Questionado sobre o tema, Roger citou como um fator para a necessidade de mudanças o fato de agora contar com "menos alternativas" no elenco.

— Pode (mudar o esquema). Tudo pode. Talvez, com menos alternativas, a gente busque uma nova formação com o que a gente tem de característica no grupo — declarou.

Como a grande perda de Roger no apagar das luzes da janela de transferências foi o atacante Wesley, vendido para o Al-Rayyan-CAT, o fato objetivo é que o treinador conta agora com menos opções para as pontas.

Por isso e más atuações recorrentes no esquema 4-2-3-1, a tendência é de que o treinador adote agora uma formação sem pontas. A aposta é nos 10 treinos que o Inter terá por conta da data Fifa para calibrar um novo esquema.

Diante disso, ganham força dois esquemas táticos já utilizados por Roger em alguns momentos ao longo da temporada, mas que tiveram pouco tempo para serem treinados.

4-1-3-2: liberdade para Alan Patrick

Um deles é o 4-1-3-2, com dois atacantes próximos da área e os laterais e meias se revezando nas jogadas pelas pontas.

Este modelo teria Alan Rodríguez centralizado, com Bruno Tabata e Carbonero nos lados e Alan Patrick mais adiantado, como um segundo atacante ao lado do centroavante.

Com este posicionamento, o time teria: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Rodríguez e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias (Rafael Borré).

3-5-2: liberdade para os laterais Aguirre e Bernabei

A outra possibilidade seria um 3-5-2, com os alas Braian Aguirre e Bernabei tendo liberdade para avançar pelos lados e compensar a ausência de pontas. Além disso, Ricardo Mathias e Rafael Borré poderiam compor uma dupla de ataque.

Neste esquema, o provável Inter teria: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Ricardo Mathias.

4-2-3-1: manutenção da ideia atual

A outra hipótese é Roger Machado desistir de mudar e apostar na continuidade do 4-2-3-1, com Vitinho, Gustavo Prado e Bruno Tabata disputando a vaga deixada por Wesley.

O time teria: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Bruno Tabata (Gustavo Prado ou Vitinho), Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias (Rafael Borré).

Bernabei: ausência certa contra o Palmeiras

Especificamente para o jogo contra o Palmeiras, no dia 14, Roger não contará com Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Neste caso, a alternativa mais provável é a entrada de Alan Benítez no flanco direito, com Braian Aguirre sendo deslocado para o lado esquerdo.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.