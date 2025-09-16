As opções de Roger para o Gre-Nal e o que o Inter ganha ou perde com cada uma delas

Roger, inclusive, pode mudar o esquema tático para o Gre-Nal. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Se Roger Machado não mexeu no sistema tático do Inter, a não ser no primeiro tempo contra o São Paulo (quando tinha reservas) e no segundo tempo contra o Palmeiras (quando levava 4 a 0), é de se imaginar que vá repetir, no Gre-Nal de domingo (21), o modelo que usa desde que chegou ao clube, há um ano e dois meses. A dúvida é sobre quais serão as peças usadas para o clássico, e o que cada uma pode oferecer.

É certo que Bernabei voltará à lateral esquerda, após cumprir suspensão. O zagueiro por seu lado pode ser Mercado, recuperado de lesão. Ele reeditaria a dupla com Vitão, a que melhor se adaptou nos últimos dois anos.

Opções para o meio-campo

O meio-campo terá Thiago Maia e Alan Patrick nas faixas centrais. E Carbonero como ponteiro pela esquerda. As outras duas funções estão abertas. Alan Rodríguez vai jogar, a dúvida é se será segundo homem, logo à frente do volante, ou aberto pela direita, função que desempenhou muitas vezes em seus tempos de Argentinos Juniors.

Se a escolha for por jogar adiantado e do lado, Roger pode devolver Bruno Henrique ao time titular. Ou, até mesmo, voltar a arrojar e colocar Luis Otávio, coisa que fez no clássico do ano passado, do Brasileirão, quando o menino tinha apenas 17 anos. Essa alternativa de Alan Rodríguez pelo lado reforça o centro do campo, posição que Mano Menezes tentará ocupar no clássico. Ao mesmo tempo, pode tirar criatividade.

Se mantiver o uruguaio na segunda função, dois jogadores disputam uma vaga aberto pela direita. Vitinho, que jogou contra o Palmeiras, é um ponteiro, fazendo o time ter dois jogadores com características assim, um de cada lado. Isso dá força pelos cantos, mas tira peso do meio. Só que Vitinho saiu no intervalo da partida na Arena Palmeiras, e pode ter perdido pontos com o treinador.

O outro jogador do setor é Bruno Tabata. Canhoto, ele tem como jogada principal conduzir a bola da direita para o centro e ajudar Alan Patrick na armação. Em tese, o Inter ganha criatividade e até um jogador a mais para arriscar de média distância. Mas perde o poder de marcação.

Ataque

Por fim, o mistério no ataque. Até sábado, Ricardo Mathias vinha sendo escalado até como uma espécie de reconhecimento a ter aparecido em momentos difíceis e também por conta das más fases de Borré e Valencia. Pois Valencia foi embora, Borré voltou e Ricardo Mathias saiu do jogo no intervalo. É bem provável que, no clássico, Roger devolva o colombiano ao comando do ataque, dando peso e experiência no momento mais conturbado pelo Inter.

Esses serão os pontos de especulação das atividades do time. Roger tem até sábado para escolher a equipe que entrará em campo em uma partida que vale muito para ele e para o Inter.