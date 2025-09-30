As opções de Ramón Díaz para montar o meio-campo do Inter contra o Corinthians

Ramón e Emiliano definirão equipe em treino nesta terça-feira (30). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ramón e Emiliano Díaz não precisaram nem de uma semana para mostrar o que pensam sobre construção de time. Logo no primeiro jogo, mesmo tendo comandado apenas três treinos, eles mudaram o desenho tático do Inter e apresentaram suas ideias.

Agora, o desafio é melhorar o desempenho da equipe e mantê-lo assim por mais tempo já contra o Corinthians, às 19h30min de quarta-feira (1º). Para isso, terá de definir os nomes, especialmente do meio-campo.

Os treinadores optaram por montar um losango no meio-campo. O jogador mais recuado, contra o Juventude, foi Luis Otávio. Por conta de sua boa atuação, a tendência é de que seja mantido na função.

Ficou claro que essa peça precisa proteger a frente da zaga e oferecer cobertura nas subidas dos laterais. Trata-se, portanto, de uma função que exige muito fisicamente.

À frente desse volante, há uma dulpa de meias. Eles devem marcar como volantes e criar como armadores. Com muitas ausências, Ramón e Emiliano escolheram Bruno Henrique para o lado direito e Óscar Romero na esquerda.

Luis Otávio teve como função proteger a frente da zaga e dar cobertura ao laterais. Porthus Junior / Agencia RBS

Possível mudança

Com a possibilidade do retorno de Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia, os técnicos ganham um novo nome. Resta ver se entraria no lugar de Bruno Henrique e manteria um meia de mais criatividade e lançamentos, como Romero, ou se o paraguaio iria para o banco e o volante brasileiro seria mantido, em nome da robustez.

Claro que, quando estiver à disposição, Alan Rodríguez será o titular da meia direita. Mas ele está lesionado e só voltará após a pausa da Data Fifa, em 15 de outubro, contra o Mirassol.

Por fim, como última ponta do losango, Alan Patrick. Como um "camisa 10" original, o "enganche" dos argentinos, ele tem liberdade para criar, se movimentar e, principalmente, pisar na área, como no gol marcado contra o Juventude.

Outras opções

Ronaldo é alternativa para reforçar a marcação. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

As demais opções para os técnicos são Bruno Tabata e Ronaldo, que entraram na partida — e até fizeram parte de uma mudança de esquema, para o 4-2-3-1, quando Vitinho ingressou também. Ronaldo virou volante ao lado de Luis Otávio, Vitinho caiu para a ponta esquerda, Tabata para a direita e Carbonero foi centralizado.

O treino desta terça-feira (30) vai servir para Ramón e Emiliano Díaz decidirem os quatro jogadores do meio-campo colorado. A questão física também pesará na escolha. O Inter precisa vencer o Corinthians para respirar um pouco mais aliviado no Brasileirão.

