As maiores compras e vendas do Inter nos últimos anos

Borré e Bernabei estão entre as maiores compras do Inter no últimos oito anos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um levantamento divulgado pelo ge.globo nesta terça-feira (9) mostra que o Inter movimentou R$ 639,9 milhões entre suas maiores transferências nos últimos anos. A pesquisa considera a cinco maiores compras e vendas do clube desde 2018.

A maior venda da história do Inter foi realizada em 2022. Na ocasião, cedeu Yuri Alberto por uma bagatela de R$ 179,2 milhões ao Zenit, da Rússia. O Colorado lucrou R$ 490,7 milhões em suas principais vendas no período analisado pela pesquisa.

Já a maior compra não chega nem perto deste valor. Foi a de Borré, por R$ 35,9 milhões, em 2024. O atacante colombiano foi contratado do Werder Bremen, aos 28 anos. Ao todo, o Inter investiu R$ 148,9 milhões em suas cinco maiores compras.

As maiores compras do Inter desde 2018

Borré — R$ 35,9 milhões (Werder Bremen, 2024) Bernabei — R$ 35,5 milhões (Celtic, 2025) Wanderson — R$ 29,3 milhões (Krasnodar-RUS, 2022) Thiago Maia — R$ 25,8 milhões (Flamengo, 2024) Alan Rodríguez — R$ 22,4 milhões (Argentinos Juniors, 2025)

As maiores vendas do Inter desde 2018

Yuri Alberto — R$ 179,2 milhões (Zenit, 2022) Gabriel Carvalho — R$ 102,3 milhões (Al Qadisiyah-ARS, 2025) Bruno Fuchs — R$ 85,7 milhões (CSKA, 2020) Maurício — R$ 65,7 milhões (Palmeiras, 2024) Nico López — R$ 57,7 milhões (Tigres-MEX, 2019)

Números da pesquisa

Os números gerais do levantamento impressionam: considerando apenas as cinco maiores compras e vendas de cada time analisado, foram R$ 3,7 bilhões investidos em reforços e R$ 8,7 bilhões arrecadados em vendas.

Considerando apenas as cinco maiores compras desde 2018, o Flamengo lidera com folga entre os clubes brasileiros, sendo responsável pelo maior volume de investimentos no período.

A disparidade do trio Botafogo, Flamengo e Palmeiras é evidente no gráfico: juntos, os três clubes somam mais de R$ 1,6 bilhão em contratações, consolidando-se como os principais protagonistas do mercado.

No que diz respeito às vendas, o cenário é mais equilibrado entre os clubes, o que reforça o potencial do futebol brasileiro como celeiro de talentos exportáveis, revelando joias para o exterior e gerando receitas milionárias. A maior é de Endrick, do Palmeiras para o Real Madrid, por R$ 309,8 milhões.

Critério do levantamento

Para esta pesquisa, foram analisados 16 clubes do futebol brasileiro (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco).

Além disso, os valores foram corrigidos pela inflação (IPCA) conforme a data de anúncio de cada negócio e correspondem ao total divulgado da transferência, sem considerar luvas, bônus, intermediários, empréstimos com compensação financeira, mecanismo de solidariedade da Fifa ou taxas de vitrine. Já as revendas futuras ao clube de origem foram incluídas.