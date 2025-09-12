As lições que o Inter pode tirar de quem venceu o Palmeiras no Allianz Parque

Bahia de Jean Lucas venceu o Palmeiras de Richard Rios. Rafael Rodrigues/EC Bahia / Divulgação

Adversário do Inter no fim de semana, pela 23ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras é fortíssimo em seu estádio. A ponto, por exemplo, de nunca ter perdido para os colorados no Allianz Parque. Mas imbatível não é. Dos 21 jogos que fez em sua casa, perdeu quatro em 2025. Há lições a serem tiradas por Roger Machado para quebrar a escrita.

Em comum, o fato de que todas foram sem levar gol. As equipes que saíram com três pontos não foram vazadas. Ou seja: é preciso se defender bem. A partir disso, evitar cair nas armadilhas de Abel Ferreira.

Lições do Corinthians

A primeira derrota do Palmeiras em casa na atual temporada foi para seu rival (e sua pedra no sapato). Contra o Corinthians, carrasco no Paulistão e na Copa do Brasil, o atual terceiro colocado do Brasileirão perdeu as duas que jogou no Allianz Parque. E, curiosamente, ganhou como mandante em outro estádio, a Arena Barueri. No Estadual, o Timão fez 1 a 0. Na Copa do Brasil, 2 a 0 (depois de ter vencido a ida por 1 a 0).

Setorista do Corinthians para o Portal Meu Timão, o jornalista Marcelo Alexandre Becker divide os méritos da equipe em dois aspectos. Um deles é o o mental. Em sua visão, por mais que o Palmeiras tenha um bom time, ainda conta com jogadores inexperientes. O Corinthians teve mais "casca" para decidir as partidas.

— Isso fez a torcida se voltar rapidamente contra o próprio time, e o Corinthians soube se aproveitar disso. Gustavo Henrique, José Martínez, Memphis, todos eles conseguiram dosar o ritmo do jogo e se impor animicamente — recorda.

Taticamente, ele indica um cenário para Roger aproveitar. Um deles é evitar espaço desde a defesa, missão que o Corinthians cumpriu com excelência.

— A saída de bola do Palmeiras com Gustavo Gómez e Piquerez é muito qualificada. Yuri Alberto e Memphis se sacrificaram para isso. Quando neutralizou isso, foi a vez de evitar que entrasse a bola longa, que eles também são bons. E é preciso cuidar de um jogador que vocês conhecem bem, o Maurício (ex-Inter), que ocupa os espaços às costas dos volantes. Ele quer confundir a marcação e dar campo para Vitor Roque — resume.

Lições do Bahia

Outro de porte e característica semelhante à do Inter a vencer o Palmeiras foi o Bahia. No Brasileirão, a equipe de Rogério Ceni segurou o ímpeto dos donos da casa e aproveitou o espaço para fazer o gol do 1 a 0. O técnico explicou a estratégia:

— Trabalhamos para tentar pressionar o Palmeiras em alguns momentos, mas fizemos o bloco mais baixo também. A resiliência para se defender foi importante. Cuidamos a bola aérea no Flaco López, eles têm essa jogada forte. Fizemos nossa parte defensivamente e soubemos aproveitar o espaço.

Lições do Flamengo

O Flamengo foi o outro time a vencer. Com outro estilo, força e qualidade de grupo, Filipe Luís comandou a equipe na vitória por 2 a 0. E até ele teve de fazer alterações na forma:

— Eles encaixaram a pressão no tiro de meta, então nem sempre a saída é curta. Muitas vezes nossos zagueiros e volantes estavam com tempo para poder jogar, mas depois, progredir as jogadas com esses encaixes, é muito complicado. O Palmeiras te leva para uma armadilha. Abrem o meio para você jogar, e o contra-ataque é muito forte.